¿Quién es Gilberto Mora, el futbolista sensación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

Gilberto Mora es un futbolista de 17 años que juega en los Xolos de Tijuana de la Liga MX. En 2024 Juan Carlos Osorio le dio su primera oportunidad en Primera División a ‘Morita’, como se le apoda, y desde ese momento se convirtió en la sensación del balompié azteca por su tremendo nivel futbolístico.

Un año después de su debut, Gilberto Mora recibió su primera convocatoria con la Selección Mexicana de Javier Aguirre para disputar la Copa Oro de ese año, aunque los tres juegos de fase de grupos los vivió desde la banca, en la ronda de eliminación directa demostró por qué debe de estar en el once inicial del Tricolor.

Descubrimiento del día: Gilberto Mora.



Ver a este pibe con 16 años debe ser como ver a Messi en el mundial del 2006, tiene pinta que va a ganar algún que otro Balón de Oro. pic.twitter.com/94nU9Hphib — Fran (@frabigol) July 1, 2026

Gilberto Mora, el niño que está enamorando al mundo

Desde que demostró su calidad en el mediocampo de la Selección Mexicana y los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora comenzó a apantallar al mundo y tener varios pretendientes en el futbol de Europa.

Sin embargo, el futbolista mexicano debe de esperar a cumplir la mayoría de edad para poder fichar con un club en el extranjero. Su representante, Rafaela Pimienta, dejó en claro que el futbolista sensación de México no se irá del Tijuana por una cantidad menor a los 25 millones de dólares.

En el partido ante Ecuador, Gilberto Mora demostró, una vez más, su gran calidad que tiene, quitándose rivales, pidiendo la pelota, dando pases filtrados e intentando disparar a puerta. Es un jugador diferencial y que si mantiene su ritmo podría darle varias alegrías a la afición mexicana.

17 años tiene este chico.



Gilberto Mora es bueno de verdad. pic.twitter.com/D6oJlMUhIi — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 1, 2026

Oriundo de Chiapas, pero la estrella de todo México

Gilberto Mora nació en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Vivió algunos años en el sureste del país y después, junto a su familia, decidieron mudarse a Tijuana, donde inició el sueño de un niño, pero nació el ídolo de todo un país.

Su camino en el futbol mexicano inició en las inferiores de los Xolos y poco a poco fue subiendo de categoría, aunque de forma diferente a los chicos de su edad, ya que el nivel que tiene no se compara con otros. Debutó con 15 años en la Liga MX y con 16 se convirtió en una figura.

DCO