Copa del Mundo

¿Quién es Gilberto Mora, el futbolista sensación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

Gilberto Mora debutó en la Primera División de México en 2024 con los Xolos de Tijuana y desde ese momento su carrera ha sido un ascenso absoluto

El futbolista de Xolos volvió a ser titular con el Tricolor.
El futbolista de Xolos volvió a ser titular con el Tricolor. Foto: Instagram de Gilberto Mora @gil_morita
Por:
Diego Chávez Ortiz

Gilberto Mora es un futbolista de 17 años que juega en los Xolos de Tijuana de la Liga MX. En 2024 Juan Carlos Osorio le dio su primera oportunidad en Primera División a ‘Morita’, como se le apoda, y desde ese momento se convirtió en la sensación del balompié azteca por su tremendo nivel futbolístico.

Un año después de su debut, Gilberto Mora recibió su primera convocatoria con la Selección Mexicana de Javier Aguirre para disputar la Copa Oro de ese año, aunque los tres juegos de fase de grupos los vivió desde la banca, en la ronda de eliminación directa demostró por qué debe de estar en el once inicial del Tricolor.

Gilberto Mora, el niño que está enamorando al mundo

Desde que demostró su calidad en el mediocampo de la Selección Mexicana y los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora comenzó a apantallar al mundo y tener varios pretendientes en el futbol de Europa.

TE RECOMENDAMOS:
México se instaló en los octavos de final del Mundial 2026 después de imponerse a Ecuador en el Estadio Azteca.
Selección Mexicana

¿Cuándo y contra quién juega México los octavos de final del Mundial 2026? Esto es lo que sigue para el Tricolor

Sin embargo, el futbolista mexicano debe de esperar a cumplir la mayoría de edad para poder fichar con un club en el extranjero. Su representante, Rafaela Pimienta, dejó en claro que el futbolista sensación de México no se irá del Tijuana por una cantidad menor a los 25 millones de dólares.

En el partido ante Ecuador, Gilberto Mora demostró, una vez más, su gran calidad que tiene, quitándose rivales, pidiendo la pelota, dando pases filtrados e intentando disparar a puerta. Es un jugador diferencial y que si mantiene su ritmo podría darle varias alegrías a la afición mexicana.

Oriundo de Chiapas, pero la estrella de todo México

Gilberto Mora nació en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Vivió algunos años en el sureste del país y después, junto a su familia, decidieron mudarse a Tijuana, donde inició el sueño de un niño, pero nació el ídolo de todo un país.

Su camino en el futbol mexicano inició en las inferiores de los Xolos y poco a poco fue subiendo de categoría, aunque de forma diferente a los chicos de su edad, ya que el nivel que tiene no se compara con otros. Debutó con 15 años en la Liga MX y con 16 se convirtió en una figura.

DCO

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Jugadores de la Selección Mexicana celebran un gol ante Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Futbol internacional

México elimina a Ecuador y gana su primer juego de eliminación directa en un Mundial desde 1986


Google Reviews