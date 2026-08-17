Mi amante sireno, ¿Dónde ver la serie animada de Isla y Ópalo?

Mi amante sireno es una miniserie dramática de formato corto realizada con Inteligencia Artificial, la cual combina romance, fantasía y una historia llega de giros argumentales y un final que nadie se esperaba.

¿De qué trata Mi amante sireno?

La serie en formato vertical Mi amante sireno sigue la historia de Isla, una joven investigadora que frustrada por no encontrar un tema para su tesis sobre las sirenas, un día se encuentra con un espécimen espectacular de un “sireno abisal” al que llama Ópalo.

Mi amante sireno ı Foto: Especial

Ya que las sirenas estaban en temporada de apareamiento, ella decide estudiarlo de cerca en espera de ver su descendencia, pero cuando descubre que el no ha conseguido pareja, ella piensa en ayudarle al enseñarle cuáles son las practicas.

Lo que Isla no sabe es que Ópalo ya eligió a su pareja, incluso desde mucho antes, cuando se encontraron ambos en la infancia y él la salvó de morir ahogada.

¿Dónde ver Mi amante sireno?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de cuentas de plataformas como TikTok. Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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La Princesa Cautiva: Una mujer que tres años antes, drogó al heredero de la mafia, Vicente. Después de esa noche salvaje, el hombre decidió quedarse con ella, pero justo cuando estaba por proponerle matrimonio, su primer amor, Isabela, regresó. Para complacerla, Vicente dejó que un auto atropellara a la protagonista, tiró las reliquias de su madre a los perros callejeros y la mandó a prisión... Pero ahora que al fin me rompió, mientras vuelo a Boston para casarme con otro, Vicente está destruyendo Nueva York entera con tal de encontrarme.

Cuando vuelvas ya no estaré: Elena acogió a tres hombres lobo. Les dio hogar, lealtad y todo lo que ellos necesitaban. Pero ellos solo tenían ojos para Estrella, su hermana pequeña. Cansada de ser invisible, Elena acepta un trato: Cambio de pareja. Los lobos creen ganar. Pronto descubren que perdieron a la única que los entendía. Y cuando quieren volver, ella ya está en los brazos de la serpiente, una pareja que no es tan fría como ella lo pensaba.

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