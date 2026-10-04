Tras la muerte de su ex prometido, Ken Urker, la infame Gypsy Rose Blanchard ha iniciado una iniciativa en la plataforma de Change.org para poner fin al ciberacoso en una petición que busca respaldar una iniciativa de ley en Estados Unidos.

En ese sentido, hace referencia a la Ley Kenan (Ley de Rendición de Cuentas e Informes de Acoso en Línea), cuyo objetivo es reformar el tratamiento del hostigamiento digital, pues la joven menciona que su ex enfrentó momentos complicados por mensajes de Internet.

Ken Urker, novio de Gypsy Rose Blanchard ı Foto: IG de Gypsy Rose Blanchard

Gypsy Rose comparte petición contra el ciberacoso

“Antes de su muerte, Ken experimentó una cantidad abrumadora de escrutinio en línea y lo que creíamos cruzó la línea hacia el acoso selectivo y el ciberabullying”, señaló Gypsy Rose Blanchard. “Los informes se hicieron a través de múltiples plataformas, y con demasiada frecuencia, la respuesta fue simplemente: ‘No hay violación’.”

En ese sentido, la famosa reforzó la importancia de las redes sociales en la actualidad: ”Una publicación vista sola puede no contar toda la historia, pero cientos de publicaciones, vídeos y comentarios dirigidos a una persona pueden revelar un patrón que merece una revisión significativa”, dijo.

“La muerte de Ken me ha hecho determinado a convertir el dolor en un propósito. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo abogar por un mejor sistema para la próxima persona que sienta que nadie está escuchando”, señaló en la publicación donde compartió la petición.

Gypsy Rose Blanchard pide un alto al ciberacoso tras la muerte de Ken Urker ı Foto: Instagram

La propia Gypsy ha enfrentado diversos comentarios y opiniones en los recientes días tras la muerte de su ex prometido, por quienes se preguntan si ella pudo haber estado involucrada de algún modo en la tragedia.

Esto principalmente porque la joven se volvió infame tras ser detenida por asesinar a su mamá en junio del 2015, cuando ella tenía 23 años de edad. En ese entonces, la joven huyó con su novio de ese entonces, Nicholas Godejohn, como un acto desesperado para escapar de los abusos físicos y médicos derivados del síndrome de Munchausen por poderes que padecía su madre.

Se declaró culpable de asesinato en segundo grado y cumplió una condena de 10 años en prisión, obteniendo la libertad condicional a finales de diciembre de 2023.

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