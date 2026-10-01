Muere el novio de Gypsy Rose Blanchard y padre de su hija a los 33 años

El novio de Gypsy Rose Blanchard, Ken Urker, murió a los 33 años de edad, este 1 de octubre de 2026.

El hombre fue encontrado inconsciente en Louisiana, en el mismo día de su cumpleaños.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las circunstancias de su fallecimiento.

¿Quien era Ken Urker, novio de Gypsy Rose Blanchard?

Ken Urker fue el novio y prometido de Gypsy Rose Blanchard, además es el padre de su hija. Nació en Texas y también ahí creció y estudió en Dallas antes de ir a la universidad.

Mantuvo un perfil bajo durante la mayor parte de su vida; vivió en varios estados, incluyendo Florida, Washington y California, y trabajó como bartender.

Muere Ken Urker, el prometido de Gypsy Rose Blanchard ı Foto: Especial

En 2017, después de ver el documental de HBO Mommy Dead and Dearest sobre el caso de Gypsy, le escribió una carta de apoyo mientras ella cumplía condena en prisión. Empezaron como amigos por correspondencia, hablaron horas por teléfono y se enamoraron. Se conocieron en persona durante una visita a la cárcel y se comprometieron en octubre de 2018, él le propuso matrimonio con un anillo de plata.

La relación tuvo altibajos: se separaron en 2019 (Gypsy dijo que fue devastador y que terminaron para enfocarse en el crecimiento personal), se reconciliaron brevemente y luego se separaron de nuevo. Mientras tanto, Gypsy se casó en 2022 con Ryan Anderson, también conocido en prisión, de quien se separó a principios de 2024 tras su liberación.

En abril de 2024, poco después de la separación de Gypsy y Anderson, Urker y ella se reencontraron. Él se mudó para estar más cerca, y en julio de 2024 anunciaron que esperaban un bebé. El 28 de diciembre de 2024, exactamente un año después de la salida de prisión de Gypsy, nació su hija, Aurora Raina Urker. Aparecieron juntos en el reality de Lifetime Gypsy Rose: Life After Lockup.

Te puede interesar: