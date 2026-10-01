Las infidelidades de Kevyn Contreras ‘Bicolor’ a todas sus ex parejas | FOTOS

Kevyn Contreras, conocido como “Bicolor”, es uno de los participantes más activos en La Granja VIP pues constantemente crea contenido con sus compañeros.

Recientemente se hizo un shippeo con La Bebeshita, con quien se duerme muy acurrucado y se dan besos en la boca, sin embargo, la influencer quedó con el corazón roto cuando Kevyn se metió a a bañar con Manelyk y Kunno.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el comediante es acusado de infidelidad, ya que al parecer tiene un largo historial de andar con mujeres. Él mismo contó en La Granja VIP que tenía varios hijos con distintas mujeres.

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Las infidelidades de Kevyn “Bicolor”

Kevyn Contreras “Bicolor” tenía una relación estable con Sandra González, estuvieron en pareja durante 10 años, ellos tienen 3 hijos y Kevyn la habría dejado embarazada del último hijo.

Kevyn Contreras y Sandra González ı Foto: Redes sociales

Sin embargo, cuando Kevyn estaba con su esposa Sandra comenzó a salir con Naomy Villarreal, ellos trabajaban juntos y según los fans entre ellos se notaba una química de coqueteo entre ellos.

Con Naomy se casó en 2025 e inmediatamente formaron familia, ya que la joven se embarazó de gemelos. Pero el matrimonio no duró mucho, fueron solo 7 meses después que vino el divorcio.

Kevyn Contreras y Naomy Villarreal ı Foto: Redes sociales

Naomy publicó un mensaje en redes sociales para hablar de la ruptura, ya que a ella se le tachó de haber destruido el matrimonio de Kevyn con Sandra.

En ese sentido Naomy comentó que a ella el comediante le explicó que ya no había una relación como tal, sino que le dijo el tradicional “estamos solo por los hijos”.

Naomy no confirmó las razones exactas de su separación, pero dio a entender que hubo traición de parte de “Bicolor”, es decir, que la engañó.

En redes sociales se dice que Kevyn “Bicolor” tiene una demanda por pensión alimenticia, para sus hijos, ya que al parecer no los ve nunca. Esto dio pie a críticas de parte de los usuarios de Internet, ya que Kevyn ha dicho que su papá lo abandonó y los cibernautas le reclaman que él tampoco atiende a sus hijos.

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