La actriz Halle Berry se convirtió en tendencia en redes sociales luego de ser acusada por su exesposo, el actor Olivier Martinez, de haber agredido físicamente a su hijo menor, de 12 años.

El histrión presentó una petición de orden de alejamiento temporal y busca la custodia exclusiva, lo que ha desatado un proceso legal que vuelve a colocar a la estrella de Hollywood bajo los reflectores. Pese a los señalamientos, los fans respaldan a la intérprete de X-Men.

Halle Berry es acusada por Olivier Martinez de asfixiar a su hijo menor

Según Variety, Olivier Martinez denunció a Halle Berry; el documento indica que el incidente ocurrió el 26 de septiembre de 2026, cuando la actriz ganadora del Oscar supuestamente “saltó sobre nuestro hijo, poniéndole las manos alrededor del cuello y estrangulándolo”.

El actor también alegó que existen otros episodios de abuso físico y verbal a lo largo de los últimos años, lo que lo llevó a solicitar que Berry no tenga contacto con su hijo mientras se resuelve la disputa.

Ante estas acusaciones, la abogada de Halle Berry, Marina Beck, declaró: “Decir que esta presentación es totalmente infundada y deliberadamente engañosa sería quedarse corto. Hay abundantes pruebas, incluidas numerosas sentencias judiciales, de que Olivier Martínez violó repetidamente órdenes judiciales e interfirió en las intervenciones terapéuticas y educativas necesarias en detrimento de Maceo”.

La defensora legal de la actriz añadió: “En cierto modo, la presentación de hoy no es del todo inesperada para una persona con un historial bien documentado de comportamiento errático, posesivo y violento. Halle está acostumbrada a este tipo de conductas escandalosas por parte del señor Martínez y, aunque está profundamente entristecida, no permitirá que eso la disuada de luchar por los mejores intereses de Maceo”.

Halle Berry y Olivier Martinez se divorciaron en 2015 tras dos años de matrimonio.

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