Muere Concepción Márquez, actriz mexicana de cine y televisión, a los 82 años

Concepción Márquez, actriz mexicana de cine y televisión, falleció a los 82 años de edad, informó el lunes la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

A través de un mensaje en redes sociales, la ANDA expresó un mensaje de condolencias por la muerte de la actriz, a quien se refirió como una profesional con “amplia y destacada trayectoria en teatro, cine y televisión” .

“La ANDA lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Concepción Márquez, miembro de nuestro Sindicato. Actriz de amplia y destacada trayectoria en teatro, cine y televisión. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros”, escribió.

La @andactores

lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Concepción Márquez, miembro de nuestro Sindicato. Actriz de amplia y destacada trayectoria en teatro, cine y televisión.

Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros.



DEP🕊️ pic.twitter.com/cwPbw4zGEb — Asociación Nacional de Actores (@andactores) September 28, 2026

No se han dado a conocer más detalles del fallecimiento de la actriz, ni mensajes de sus familiares.

A las condolencias se sumaron otras instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Teatro UNAM lamenta el fallecimiento de la actriz Concepción Márquez, cuya trayectoria estuvo ligada a la Universidad. Desde ‘El círculo de tiza’, de Brecht, hasta sus trabajos con grandes figuras del Teatro Universitario, deja una huella profunda en la escena”, escribió en un mensaje en X.

Teatro UNAM lamenta el fallecimiento de la actriz Concepción Márquez, cuya trayectoria estuvo ligada a la Universidad.



Desde “El círculo de tiza”, de Brecht, hasta sus trabajos con grandes figuras del Teatro Universitario, deja una huella profunda en la escena.



QEPD pic.twitter.com/7HJfPjbVaE — Teatro UNAM (@teatrounam) September 29, 2026

Cine, teatro y televisión, la larga trayectoria de Concepción Márquez

Concepción Márquez desarrolló una larga trayectoria en cine, teatro y televisión.

Entre sus obras teatrales más conocidas se encuentran Apuntes sobre el Deterioro de mi madre, Buenas personas y Desaparecer.

Con mucha tristeza les reportamos el fallecimiento de la actriz Concepción Márquez, recientemente se le vio en obras como Apuntes Sobre El Deterioro De Mi Madre, Buenas Personas y Desaparecer#QEPD pic.twitter.com/hETEvS6Xps — El Aquelarre Teatro (@ElAquelarre_) September 28, 2026

Mientras que, en cine, participó en películas como Cría puercos (2018), Emboscada (2022), ¡Qué despadre! (2022), entre otras.

Sin embargo, su trabajo más reconocido es en televisión. Participó en numerosas telenovelas, entre ellas unitarias como Lo que callamos las mujeres y Cada quien su santo, ambas producidas por Azteca.

También trabajó en telenovelas y series de Televisa, entre ellas Amanecer (2025) y Senda prohibida (2023).

De acuerdo con la agencia de datos IMDB, su último trabajo fue el cortometraje Lluvia con sol (2026), dirigido por Gastón Bluhn, en donde interpretó al personaje de “Conchita” y compartió escena con Elena del Río y Luis Fernando Jiménez Martínez.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am