ANDA, en jaque por baja participación

LA PRÓXIMA elección dentro de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) enfrenta un momento crítico que ha encendido alertas dentro del gremio artístico. La preocupación principal no gira en torno a las planillas contendientes, sino a la posibilidad de que el proceso fracase por falta de participación de sus propios afiliados y, en consecuencia, el sindicato ya no pueda firmar contratos colectivos y representar al gremio.

En entrevista con La Razón, el actor Carlos Aragón, director de la Comisión Electoral, advirtió que la apatía entre los miembros del sindicato podría provocar que la votación no alcance el porcentaje mínimo requerido para validar el proceso.

El Dato: EN AÑOS recientes, la ANDA ha implementado la votación vía electrónica para facilitar la participación de sus miembros.

“Nos urge conseguir cuando menos el 51 por ciento del padrón electoral para conservar la toma de nota. Es fundamental para que el sindicato pueda seguir firmando contratos colectivos y representando al gremio”, explicó.

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Las elecciones se realizarán del 23 al 27 de marzo y, por primera vez, el proceso permitirá emitir el voto de manera electrónica, lo que facilitará la participación de actores y actrices que se encuentren fuera de la Ciudad de México o incluso trabajando en el extranjero.

De acuerdo con Carlos Aragón, los afiliados podrán sufragar desde cualquier parte del mundo a través de Internet mediante la página oficial de la ANDA, una herramienta que busca eliminar obstáculos logísticos que durante años dificultaron la participación de muchos integrantes.

Actualmente el sindicato cuenta con ocho mil afiliados con derecho a voto dentro del padrón electoral. Para que la elección sea válida, se necesita que participen al menos cuatro mil 200 votantes, cifra equivalente al 51 por ciento requerido por la legislación laboral. Si no se alcanza ese umbral, el panorama podría complicarse para la organización.

“Podría suceder que no se nos otorgue la toma de nota. Eso implicaría entrar en procesos legales, amparos y volver a convocar elecciones. Sería un desgaste enorme en tiempo, dinero y esfuerzo para todos”, alertó el actor.

En esta contienda participan dos planillas que buscan encabezar el nuevo Comité Ejecutivo Nacional, cada una con aspirantes para ocho secretarías. Una de ellas liderada por Omar Fierro con la planilla Rosazul, mientras que la otra es encabezada por Aleyda Gallardo en la planilla Ámbar.

Sin embargo, Carlos Aragón insiste en que la prioridad de la Comisión Electoral no es promover a ningún candidato, sino garantizar el proceso con legitimidad y transparencia.

Para facilitar el proceso, el sindicato instaló un módulo de apoyo en el lobby del Teatro Jorge Negrete, donde personal de la Comisión Electoral orientará a los afiliados que tengan dudas sobre el sistema de votación electrónica.