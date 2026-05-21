Kabah cumple 30 años de transitar por “La calle de las sirenas”

Los integrantes de la agrupación, en imagen de aniversario.

La banda noventera Kabah está de manteles largos, celebra el aniversario número 30 de su canción más icónica “La calle de las sirenas”. Lo hace con OCRILÚ, un espectáculo inmersivo que llegará el 30 de mayo a la Arena Ciudad de México y que mezclará música, visuales, DJ y dragas.

Cuando Kabah lanzó “La calle de las sirenas” en 1996, nadie imaginaba que aquella canción sobre unicornios blancos, mundos fantásticos y criaturas imposibles terminaría convertida en uno de los himnos más emblemáticos del pop mexicano. Tres décadas después, el tema sigue vigente, suma millones de reproducciones en plataformas y resuena entre generaciones.

El Dato: La banda ha contado que la novela La historia sin fin, de Michael Ende, inspiró el tema “La calle de las sirenas”.

“Es una canción que hablaba de encontrar un mundo libre”, explicó René Ortiz en entrevista con La Razón. “Mucha gente cree que sólo era fantasía noventera, pero el concepto venía de una canción de Rocío Banquells de los años 80 que hablaba de buscar un lugar distinto. Nosotros lo llevamos a nuestra generación y ahora entendemos que sigue teniendo sentido”, añadió.

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La agrupación formada por Federica, René Ortiz, Daniela Magun, Sergio O’Farrill, María José y Apio Quijano irrumpió en la escena pop mexicana a inicios de los años 90 apostando por una estética diferente a la de otros grupos juveniles de la época. Mientras predominaban las baladas románticas tradicionales, Kabah construyó una identidad visual llena de colores estridentes, plataformas, maquillaje futurista y letras que parecían pequeños relatos surrealistas.

El gran fenómeno llegó con La calle de las sirenas, disco que vendió más de un millón de copias en México y colocó a la banda como una de las más exitosas de la década. La canción principal se mantuvo semanas en los primeros lugares de popularidad y actualmente supera los 289 millones de reproducciones en Spotify.

“Lo más impresionante es ver cómo nuevas generaciones siguen cantándola”, comentó René Ortiz. “Nos pasa mucho en conciertos. Hay personas que ni siquiera habían nacido cuando salió la canción y se la saben”.

Para Federica, parte de esa permanencia tiene que ver con el mensaje que el tema terminó adquiriendo con el paso del tiempo. Consideró que Kabah conectó con públicos distintos porque, detrás de la fantasía, existía una idea de libertad que hoy cobra más fuerza.

Adelantó que OCRILÚ será una experiencia distinta a los conciertos tradicionales de la agrupación. Habrá interacción con artistas drag, playlists creados en vivo, visuales inmersivos y múltiples cambios de vestuario.

“Va a ser un espectáculo de muchísimo color y mucha fantasía”, dijo Federica. “Estamos preparando outfits increíbles y un show de más de dos horas. Queremos que la gente sienta que entra a otro universo”.

El proyecto surgió a partir de un acercamiento con Apio Quijano y terminó evolucionando hacia una propuesta más ambiciosa.

Aunque Kabah continúa presentándose en festivales y conciertos por todo México, sus integrantes reconocen que la industria cambió radicalmente. “Antes un disco podía durar dos años. Ahora todo sucede rapidísimo”, dijo René.

Sin embargo, pocas piezas logran atravesar generaciones como “La calle de las sirenas”. Quizá porque, detrás de sus unicornios y sirenas, la canción nunca habló únicamente de fantasía. También hablaba de pertenecer.