Arrestan a estilista de Miss Universo por agresión a la modelo venezolana, Andrea del Mal

Un altercado ocurrió en Cannes 2026, pues la Miss Venezuela Global, Andrea del Val, denunció de manera pública al reconocido estilista de Miss Universo, Giovanni Laguna, a quien acusó de una presunta agresión física.

Miss Venezuela Global 2025 denuncia agresión

De acuerdo con la información actual, fue a través de sus redes sociales que Andrea del Val denunció al estilista. En el material, la Miss Venezuela Global relata el momento y muestra las marcas visibles en su rostro.

🟡#EnVideo | Luego de la denuncia por parte de la Miss Venezuela Global, Andrea Carolina Del Val, por agresión del estilista Giovanni Laguna, surge nuevo video donde se oberva una discusión entre los implicados.



🎥Cdltnews#Globovisión #Espectáculos pic.twitter.com/wgtnIQF7PQ — Globovisión (@globovision) May 21, 2026

Los videos originales son gráficos, por lo que muestran la cara de la joven llena de sangre. Asimismo, el sujeto se encuentra sentado en un sillón y conversa con ella durante un buen rato.

“Miren, esto lo hizo Giovanni Laguna, felicitaciones, Giovanni, eso es lo que yo quería, que demostraras quién eras”, dice la modelo, quien graba al hombre en el momento.

En otros videos en redes sociales, vemos a Laguna sosteniendo un zapato cuando le dice a la modelo “quítate de aquí porque te voy a lanzar el zapato” y ella le responde “eres un abusador”.

Según testigos, fue al interior del sitio donde ambos se alojaban como parte de los eventos alternativos al festival de Cannes que se escucharon gritos y golpes antes de la llegada de la policía.

🔥 ESCÁNDALO EN CANNES 🔥

El estilista venezolano Giovanni Laguna fue DETENIDO por AGRESIÓN FÍSICA brutal contra Andrea Carolina del Val, Miss Venezuela Global 2025.

😱 Videos impactantes circulan: ella con el rostro ensangrentado y golpes, él esposado y sacado por la policía.… pic.twitter.com/1yzrPN65bK — OpinionExplosiva (@OpinionXplosiva) May 20, 2026

Laguna fue retenido, mientras que la modelo fue atendida médicamente. En otro video, se observa el momento de la detención del individuo, quien es escoltado por un elemento de la policía en Cannes.

Por ahora, se desconocen los detalles sobre las razones por las que se originó el enfrentamiento o las posibles consecuencias judiciales que podría enfrentar el estilista. Las autoridad no han emitido declaraciones de lo ocurrido.

¿Quién es Andrea del Val, modelo agredida por Giovanni Laguna?

Andrea del Val es una modelo, comunicadora y reina de belleza venezolana. Ha consolidado su carrera en el mundo del modelaje profesional en su país natal y a nivel internacional. Ha destacado en los concursos de belleza. En Miss Venezuela Global fue designada como la representante oficial del país latino.

En sus redes sociales, publica principalmente videos de modelaje y donde muestra un estilo de vida lujoso y relajado, pero con las responsabilidades que tiene una reina de belleza diariamente.

Por su parte, Giovanni Laguna es un estilista originario de Colombia, quien es conocido por trabajar de la mano de diversas modelos y estrellas de la farándula.

Si bien destacaba por su buen trabajo en el ramo de la belleza, la celebridad ahora enfrenta fuertes acusaciones e incluso podría quedar en prisión, dependiendo de los cargos que le sean impuestos tras la agresión y lo que se determine.