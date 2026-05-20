En Me casé sin ti Martina Suárez está enamorada de Andrés Brandoni, su novio desde la universidad. Él necesitaba una cirugía muy costosa, por lo que ella decidió donarle el órgano que requería para salvar su vida y firman un acuerdo.

Sin embargo, después de salvar la vida de su novio, Martina pierde totalmente el contacto con él. Tres años después, la joven aún estaba atada al contrato con Andrés.

Luego, Martina descubre que está muriendo, así que decide pasar su poco tiempo de vida junto a Andrés para encontrar la felicidad. Sin embargo, después de una noche de amor, cuando ella estaba a punto de contarle la verdad de su enfermedad, descubre que él quiere terminar el contrato y dejarla.

Andrés le dice a Martina que su nueva novia regresará al país y por lo que ella ya no era necesaria. Con el corazón roto, la protagonista se aleja de este hombre y aparece Luis Serna, un millonario empresario competidor de Andrés, quien le propone matrimonio.

Me casé sin ti ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Me casé sin ti: ¿Dónde ver la serie?

La serie Me casé sin ti forma parte del catálogo de la popular plataforma ReelShort, disponible tanto en su sitio web como mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Esta historia fue creada originalmente en español y fue publicada con subtítulos en el mismo idioma para mayor accesibilidad.

Para disfrutar de los 66 episodios que conforman la historia es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, ReelShort permite a los usuarios ver gratuitamente los primeros ocho capítulos.

Otra opción es TikTok, donde se han publicado varios capítulos y resúmenes de la serie Me casé sin ti.

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