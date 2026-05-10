El Mariscal de Campo Perdido Regresa es una serie en formato vertical que sigue la vida de Asher Bradshaw, hijo del famoso mariscal de campo de la NFL Trent Bradshaw y la exreina de belleza Krista. La vida de esta familia que vive entre lujos cambia cuando Asher desaparece en un devastador incendio.

Lo que sucedió en realidad es que el fanático psicótico Donny Lewis aprovechó el fuego para intercambiar a Asher con su propio hijo, Wyatt. Doce años después, los dos chicos se cruzan en las pruebas de fútbol americano, donde Asher supera a Wyatt.

Los Bradshaw, sin darse cuenta de que Asher es su hijo perdido, lo atacan sin piedad, lo someten a torturas físicas y mentales, incitados por su hijo adoptivo. No obstante, tarde o temprano la verdad los alcanza y descubren que Asher es a quien han estado buscando, su verdadero hijo. Los Bradshaw entonces hacen todo lo posible para pedirle perdón, mientras Wyatt y Donny planean una venganza.

El Mariscal de Campo Perdido Regresa ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

El Mariscal de Campo Perdido Regresa: ¿Dónde ver la serie?

El Mariscal de Campo Perdido Regresa está disponible en la plataforma ReelShort, accesible tanto en su versión web como a través de la aplicación móvil, que puede descargarse de manera gratuita.

Para acceder a todos los episodios de esta historia es necesario suscribirse a la plataforma. Sin embargo, puedes ver gratuitamente los primeros 13 de los 77 episodios que componen la historia de estos enamorados.

Dado que el idioma original de la serie es el inglés, ReelShort publicó una versión doblada al español y con subtítulos, por lo que es accesible para el público hispaohablante.

Además, en redes sociales como TikTok los fans de las series en formato vertical han publicado resúmens y capítulos de El Mariscal de Campo Perdido Regresa. Puedes buscar en el perfil erickecuador.

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