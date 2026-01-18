Cómo deshacerse de una estrella de fútbol es una serie en formato vertical que se ha vuelto tendencia en redes sociales en los últimos días. Sigue la historia de Renata y Lucas Cardozo, un matrimonio que queda destruido por la ambición y la traición.

¿De qué trata la serie Cómo deshacerse de una estrella de fútbol?

Renata Cardozo renunció a los privilegios de su vida como heredera millonaria para casarse con su esposo Lucas Cardozo.

Por años, la mujer se entrega por completo al cuidado de su marido y a acompañarlo en la búsqueda de su sueño de convertirse en futbolista.

Sin embargo, su sacrificio y entrega se ven golpeados por una tragedia cuando ella sufre un aborto espontáneo que la deja devastada y vulnerable. En medio del dolor, Renata descubre una realidad que cambiará su futuro, pues se da cuenta de que aquel hombre por quien dejó atrás su mundo de lujos y comodidades podría haber elegido a otra mujer en lugar de ella.

Ahora Renata Cardoza se pregunta si su amor y dedicación fueron suficientes o si su sacrificio fue en vano. Finalmente, regresa con su familia y toma su lugar como heredera de los Monsegur, quienes son dueños del Club Atlético Aguilar.

Cómo deshacerse de una estrella de fútbol ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Cómo deshacerse de una estrella de fútbol: ¿Dónde ver la serie?

La serie Cómo deshacerse de una estrella de fútbol forma parte del catálogo de ReelShort, una plataforma de entretenimiento en formato vertical a la que puedes acceder desde su sitio web oficial o mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Para acceder a los 61 episodios que conforman la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros 10 capítulos están disponibles sin costo.

La serie fue originalmente producida en español, por lo que no tendrás dificultades para disfrutar de esta historia de traición y ambición.

Además, se han difundido fragmentos y capítulos completos en redes sociales como YouTube y TikTok.

