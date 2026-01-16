Reparto de ¿Cómo se traduce este amor? Quién es quién en el drama coreano de Netflix

Sin duda alguna, el furor por los dramas coreanos continúa en tendencia, después de que Netflix estrenara en las primeras semanas series como Mi novio coreano, Humana por accidente y ahora también ¿Cómo se traduce este amor?

Ya está disponible en la plataforma de Netflix el nuevo drama coreano ¿Cómo se traduce este amor? que sigue la historia de Joo Ho-jin, un joven intérprete políglota que acepta trabajo en un reality show de citas llamado Romantic Trip, donde celebridades recorren los destinos más románticos del mundo.

Ahí, se reencuentra con Cha Mu-hee, una joven actriz con la que tuvo un encuentro breve pero significativo años atrás durante un viaje años atrás. Ho-jin será el encargado de traducir cada conversación entre ella y Hiro Kurosawa, el actor japonés con el que ella viaja.

Lo que Ho-jin no espera al convertirse en el puente entre las dos celebridades es que su propio corazón quede atrapado en el medio, ¿será que el protagonista podrá finalmente enfrentar sus verdaderas emociones?

Elenco de ¿Cómo se traduce este amor?

Este es el reparto que conforma el nuevo drama coreano de Netflix:

Kim Seon-ho es Joo Ho-jin

El actor surcoreano nació el 8 de mayo de 1986 y ha destacado en el mundo del espectáculo por sus personajes complejos en dramas como El amor es como el Cha Cha Cha, Start Up y Si la vida te da mandarinas.

Su personaje en ¿Cómo se traduce este amor? es el de un políglota meticuloso y emocionalmente reservado que a pesar de que ayuda a los demás, se pierde cuando tiene que expresar sus sentimientos verdaderos.

Go Youn-jung es Cha Mu-hee

Nacida el 22 de abril de 1996, la actriz y modelo tiene 29 años de edad y es oriunda de Seul, Corea del Sur. Estudió en la Universidad de Mujeres de Seúl donde se especializó en Arte Contemporáneo y comenzó su carrera en el 2019.

Ella interpreta a Cha Mu-hee, una actriz que alcanzó la fama internacional de manera inesperada y por ello vive bajo el escrutinio público. A diferencia de su carrera que está en su mejor momento, su vida personal sigue marcada por encuentros del pasado.

Sôta Fukushi es Hiro Kurosawa

El actor nació el 30 de mayo de 1993 en Tokyo y tiene 32 años de edad. Mide 1.83 cm y ha participado en diversas series y películas desde el año 2011 cuando debutó en la industria del entretenimiento en su país.

El histrión interpreta a Hiro Kurosawa, un carismático actor que participa en el reality show con Mu-hee de coprotagonista. Él muestra una forma de amar más abierta y directa, pero limitada por la barrera del idioma.

El resto del elenco está conformado por:

Lee E-dam es Shin Ji-sun

Choi Woo-sung es Kim Yong-u

¿Cómo se traduce este amor? se estrenó este 16 de enero en la plataforma de Netflix y es un drama coreano que mezcla romance con sensibilidad y personajes memorables, a la par que narran una historia sobre como el amor se siente, incluso si no se habla el mismo idioma.