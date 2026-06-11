Esta es la razón por la que Salma Hayek no pudo tocar la Copa del Mundo

Salma Hayek durante la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio Ciudad de México

Durante la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026 se contó con el espectáculo de varios artistas nacionales e internacionales, e incluso Salma Hayek se hizo presente.

Antes de que se diera inicio a la ceremonia de himnos de la Copa Mundial, la actriz Salma Hayek fue la encargada e dar un discurso frente a los miles de asistentes que se encontraban en el Estadio Ciudad de México.

La actriz originaria de Veracruz; quien también es embajadora oficial de la Copa Mundial de la FIFA este 2026, dio un discurso de bienvenida en el que aseguró que las y los mexicanos se sienten honrados de dar la bienvenida a este torneo de futbol.

“Que viva México y que viva el futbol”: Salma Hayek da un espectacular discurso de bienvenida del Mundial 2026. 🇲🇽⚽️🏆#ElMundialEsNuestro, disfrútalo por #Televisa y #ViX ⚽🔥 #A pic.twitter.com/7xJGJNjyxj — El 5 (@MiCanal5) June 11, 2026

¿Por qué Salma Hayek no pudo tocar la Copa del Mundo?

Debido a que es embajadora oficial de este evento mundial, la directora y productora mexicana fue la encargada de ser quien ocupara el papel de anfitriona durante la ceremonia de apertura.

Pese a que su discurso breve estuvo lleno de emoción y calidez, algunos aficionados comenzaron a preguntarse por qué Salma Hayek no pudo tocar la Copa que recibirá el equipo que logre ganar el torneo.

Esta duda surgió luego de que Hayek apareciera junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pues cuando este colocó la copa para que pudiera ser apreciada por todos, la actriz únicamente permaneció observando el momento.

Okay I need to talk about this 👀 The opening ceremony had its moments, but Salma Hayek? Absolute scene-stealer ✨🔥 And Shakira’s intro segment? Chills. 💃



Everything else kind of faded into the background for me ngl.



What was YOUR favorite moment from the ceremony? 👇… pic.twitter.com/BrX9cMHSmg — 0xVovik (@fedoriv_vova) June 11, 2026

La razón por la que Salma Hayek no pudo tocar la Copa del Mundial es simple, la FIFA cuenta con lineamientos y protocolos de seguridad bastante claros, pues al tratarse del trofeo este debe ser tratado con cautela.

Además, la FIFA considera en sus lineamientos que solamente aquellos que formen parte del ámbito deportivo pueden acceder a poseer en sus manos el trofeo que se llevará el equipo ganador de la Copa Mundial FIFA 2026.

Aunque el máximo galardón del mundial está reservado para quienes forman parte de la élite deportiva, algunos jefes de estado también cuentan con la autorización de la FIFA para poder sostener el trofeo.

Los protocolos de la FIFA tienen la intención de preservar el valor histórico que tiene el trofeo, por lo que consideran que solamente aquellos que brindarán una buena imagen en el ámbito deportivo; o por cuestiones políticas, son quienes pueden tocar la Copa.

Pese a que anteriormente el equipo ganador del mundial podía conservar el trofeo de oro macizo hasta que se diera inicio al siguiente torneo, actualmente el original se encuentra en el Museo Mundial del Futbol de la FIFA, y los ganadores reciben una copia de bronce chapada en oro.

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