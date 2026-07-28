El otro padre, un secreto de 20 años que lo cambia todo

Una mentira escondida durante dos décadas, un trasplante que podría no llegar a tiempo y una familia obligada a enfrentar una verdad devastadora colocaron a El otro padre como el contenido más visto de Netflix en México en los últimos días.

En medio de ese fenómeno aparece Mike Fajardo, actor español que debuta en una producción mexicana con un personaje que rompe la tensión del drama y que, asegura en entrevista con La Razón, terminó cambiándole el rumbo a su carrera. El intérprete revela que tras concluir las grabaciones decidió mudarse a México y que ya prepara nuevos proyectos.

El Dato: La primera temporada de la serie consta de 10 capítulos de 50 minutos, ya disponible en la plataforma.

“Estoy muy contento de formar parte de esta gran serie. Fue mi primer acercamiento a México y todo ha pasado muy rápido, desde que hice el casting hasta ahora que ya está en Netflix la serie . A tan sólo dos días del estreno ya estábamos viviendo esta respuesta del público, colocándonos en primer lugar de lo más visto en el país”, comparte el actor.

La serie gira alrededor de Maca, interpretada por Silvia Navarro, quien descubre que su hija Julieta necesita un trasplante urgente de riñón. Lo que parecía una emergencia médica pronto se convierte en una bomba familiar cuando descubren que el hombre que la crió no es compatible porque, en realidad, no es su padre biológico. La búsqueda del verdadero progenitor desata una cadena de revelaciones que amenaza con destruir a todos a su alrededor.

En ese universo aparece Nacho Iglesias, personaje interpretado por Fajardo, un creador de contenido español que se convierte en una figura clave para Julieta, una de las protagonistas.

“Muchas veces se demonizan las redes sociales y Nacho demuestra que también pueden aportar cosas muy bonitas a las personas. Es un personaje que trae luz dentro de toda la oscuridad que vive la historia”, explica.

Curiosamente, el actor no audicionó para ese papel. “Primero hice casting para uno de los hermanos de Julieta, pero yo seguía viviendo en España y tenía mi acento español. Entonces apareció Nacho Iglesias, que prácticamente era yo, un influencer de viajes y terminé quedándome con ese personaje”, recuerda.

La producción se filmó durante dos meses y medio entre la Ciudad de México y Tulum, experiencia que terminó por convencerlo de dejar atrás su vida en Europa y probar suerte en México.

El otro padre ı Foto: Especial

“La serie terminó de grabarse a finales de diciembre y en febrero ya estaba viviendo en CDMX. Me enamoré del país y de la gente”, relata.

Compartir escena con figuras como Silvia Navarro, Manolo Cardona, Azul Guaita y Erik Hayser también marcó un antes y un después en su carrera. “Descubrí actores impresionantes. La forma de trabajar en Latinoamérica, es muy diferente a como lo había hecho en España. Me encanta poder tener estos retos en mi carrera, esperando sigan creciendo las oportunidades en producciones de esta parte del mundo”, afirmó.

Mike Fajardo comenzó en el teatro desde niño en España, y dio sus primeros pasos en el cine con la cinta El bar, dirigida por Álex de la Iglesia. Hoy, busca consolidar su carrera en México.

“Siempre he hecho drama y thrillers, pero ahora quiero probar otros géneros. Acabamos de terminar Abelito de la guarda, donde hice comedia por primera vez, y también me encantaría hacer una telenovela de Televisa. El melodrama mexicano tiene una identidad única en el mundo y quiero formar parte de él”, señala.

El actor concluye, adelantando que protagonizará la serie para una plataforma llamada Un trato con el capitán de futbol, además de participar en la película española de terror El ritual de Lily, que se estrenará en unos meses. Con estos proyectos Fajardo espera consolidar una etapa que comenzó gracias a una serie que, como su historia, terminó cambiando destinos.

EL OTRO PADRE

DÓNDE: Netflix

DIRECCIÓN: Carlos Villegas Rosales

EPISODIOS: 1