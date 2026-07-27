Palenque Fiestas de Octubre 2026: Esta es la cartelera completa

Las Fiestas de Octubre 2026 en Guadalajara son la feria más importante de Jalisco y una de las más grandes de México. El Palenque de este evento es uno de los escenario más representativos con las mejores estrellas del pop, rock y regional mexicano.
El Palenque Fiestas de Octubre 2026 tiene una cartelera estelar con grandes artistas que se van a presentar del 2 de octubre al 1 de noviembre.
Cartelera completa del Palenque Fiestas de Octubre 2026
El encargado de abrir las Fiestas de Octubre 2026 es Alfredo Olivas, quien se presenta el 2 de octubre. También se presentará Pancho Barraza, el 7 de octubre; el 8 estará María José; Napoleón el 11 de octubre; Alejandro Fernández tendrá fecha doble el 16 y 17 de octubre; Gabito Ballestero el 23 de octubre y Remy Valenzuela, el 25. Las fiestas las cierra Grupo Firme el 31 de octubre y 1 de noviembre.
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A continuación te dejamos la lista completa de la cartelera del Palenque de las Fiestas de Octubre:
- 2 OCT — Alfredo Olivas
- 3 y 4 OCT — “Juntos” Jorge Medina y Josi Cuen
- 6 OCT — Edición Especial
- 7 OCT — Pancho Barraza
- 8 OCT — María José
- 9 OCT — Banda MS
- 11 OCT — Napoleón
- 14 OCT — Kany García
- 15 OCT — Moy Bobadilla
- 16 y 17 OCT — Alejandro Fernández
- 18 OCT — El Coyote y Calibre 50
- 20 OCT — Cornelio Vega
- 21 OCT — Calle 24
- 23 OCT — Gabito Ballesteros
- 25 OCT — Remmy Valenzuela
- 28 OCT — Clave Especial
- 29 OCT — Artista Sorpresa
- 31 OCT y 1 NOV — Grupo Firme
Precios de los boletos Palenque Fiestas de Octubre
Los precios de los boletos varían dependiendo del artista que se presenta, los más caros son los de Alfredo Olivas, Fernández y Grupo Firme. Luego le sigue Banda MS y “Juntos” Jorge Medina y Josi Cuen.
Checa la lista completa de precios de los boletos del palenque de las Fiestas de Octubre.
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