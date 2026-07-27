Palenque Fiestas de Octubre 2026: Esta es la cartelera completa

Las Fiestas de Octubre 2026 en Guadalajara son la feria más importante de Jalisco y una de las más grandes de México. El Palenque de este evento es uno de los escenario más representativos con las mejores estrellas del pop, rock y regional mexicano.

El Palenque Fiestas de Octubre 2026 tiene una cartelera estelar con grandes artistas que se van a presentar del 2 de octubre al 1 de noviembre.

Cartelera completa del Palenque Fiestas de Octubre 2026

El encargado de abrir las Fiestas de Octubre 2026 es Alfredo Olivas, quien se presenta el 2 de octubre. También se presentará Pancho Barraza, el 7 de octubre; el 8 estará María José; Napoleón el 11 de octubre; Alejandro Fernández tendrá fecha doble el 16 y 17 de octubre; Gabito Ballestero el 23 de octubre y Remy Valenzuela, el 25. Las fiestas las cierra Grupo Firme el 31 de octubre y 1 de noviembre.

A continuación te dejamos la lista completa de la cartelera del Palenque de las Fiestas de Octubre:

2 OCT — Alfredo Olivas

3 y 4 OCT — “Juntos” Jorge Medina y Josi Cuen

6 OCT — Edición Especial

7 OCT — Pancho Barraza

8 OCT — María José

9 OCT — Banda MS

11 OCT — Napoleón

14 OCT — Kany García

15 OCT — Moy Bobadilla

16 y 17 OCT — Alejandro Fernández

18 OCT — El Coyote y Calibre 50

20 OCT — Cornelio Vega

21 OCT — Calle 24

23 OCT — Gabito Ballesteros

25 OCT — Remmy Valenzuela

28 OCT — Clave Especial

29 OCT — Artista Sorpresa

31 OCT y 1 NOV — Grupo Firme

Precios de los boletos Palenque Fiestas de Octubre

Los precios de los boletos varían dependiendo del artista que se presenta, los más caros son los de Alfredo Olivas, Fernández y Grupo Firme. Luego le sigue Banda MS y “Juntos” Jorge Medina y Josi Cuen.

Checa la lista completa de precios de los boletos del palenque de las Fiestas de Octubre.

Precios del Palenque Fiestas de Octubre 2026 ı Foto: Especial

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