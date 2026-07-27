¿Quién es Julian Croonenberghs, novio de Olivia Rodrigo? Edad, de dónde es, fortuna

Olivia Rodrigo encendió las redes sociales después de que fue captada con Julian Croonenberghs, su nuevo novio tras haber terminado su relación con el actor Louis Partridge, qué terminó en diciembre del año pasado.

En las imágenes, la cantante de ‘Drop Dead’ aparecía con un tank top negro, shorts de mezclilla, lentes y gorra mientras era acompañada por su nuevo novio, quien usaba una playera de rayas, así como gorra y lentes.

Olivia Rodrigo and Julian Croonenberghs spotted in New York. pic.twitter.com/FqtI2ms0jN — Pop Spectator (@PopSpectator) July 27, 2026

Las imágenes los muestran a todos muy cómodos entre sí, pues incluso aparecían sentados en el pasto con ella recargada en él mientras miraban juntos el teléfono. Él y Olivia Rodrigo ya habían sido captados juntos, pero estas fotos fueron las que confirmaron el romance para el público.

¿Quién es Julian Croonenberghs?

Julian Croonenberghs es un ejecutivo financiero especializado en inversiones de capital privado. Según informan medios internacionales, el novio de la estrella pop tiene 26 años de edad, pero se desconoce su fecha de nacimiento.

Estudió Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación en Brown University, una de las universidades americanas que conforman a la IVY League.

i just got the tea on olivia rodrigo’s mystery man she’s dating 👀 his name is julian croonenberghs. he’s a brown university grad, private equity associate in nyc, previously worked in investment banking, and was also a field hockey player for the usa team *thread* pic.twitter.com/5ph8XjZHN0 — luna 🌞 (@lunarayijph) July 14, 2026

En el pasado, trabajó como analista de banca de inversión en Goldman Sachs, donde participó como parte del equipo especializado en instituciones financieras.

Su actual empleo está relacionado con inversiones en empresas tecnológicas y de software en Hg, una firma internacional de inversión con operaciones en Nueva York y Londres. Además, fue jugador de hockey sobre césped.

Se desconoce dónde nació o cuál es su fortuna, pues Julian no comparte este tipo de detales y al no ser una celebridad, tampoco hay información al respecto. Por otro lado, la fortuna de Olivia Rodrigo se estima en unos 25 millones de dólares.

Los rumores de un romance entre Julian Croonenberghs y Olivia Rodrigo comenzaron en junio de 2026, cuando fueron captados cenando en Brooklyn.

Después, se les vio regresar juntos de un viaje a Ilslandia y las fotos en un parque de Brooklyn donde aparecen cariñosos, son la confirmación de su romance, sin necesidad de comunicados al respecto.

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