Captan a Olivia Rodrigo con Cameron Winter, ¿Son novios? | VIDEO

Olivia Rodrigo está de nuevo en el centro de los reflectores después de que fue captada junto con Cameron Winter, cantante estadounidense y líder de la banda de indie rock Geese.

A través de redes sociales, TMZ compartió un video en el que podemos ver a Olivia Rodrigo caminando al lado de Cameron Winter, un momento que no pasó desapercibido por los fans, pues rápidamente notaron una actitud peculiar entre ellos.

👀 Exclusive: Olivia Rodrigo was spotted on a dinner date with Geese singer Cameron Winter.



Credit: Backgrid pic.twitter.com/emAJkjggMc — TMZ (@TMZ) April 15, 2026

Ambos lucen bastante nerviosos mientras cruzan una calle, manteniendo una distancia adecuada entre ellos al caminar al lado del otro, disfrutando visiblemente de la compañía del otro.

Ella lleva un suéter rojo con un top blanco y unos jeans claros, mientras que él también se mantuvo simple con un pantalón y una camiseta oscura.

Algunas de las reacciones de los fans por el video que no tardó en hacerse viral fueron:

“Tranquila gente, es solo amistad”.

“No me gusta su música pero estoy totalmente a favor de que ella salga con un músico”.

“¿No puede ella aparecer con un hombre que ya piensan que tienen una relación?“.

“¿cómo es que la Olivia Rodrigo está saliendo con el mejor cantante indie de esta década?“.

“Todos ustedes cálmense, son adultos, déjenlos en paz de una p*ta vez”.

¿Quién es Cameron Winter?

Cameron Winter nació el 4 de marzo del 2002 y es un músico americano, quien lidera la banda Geese a su vez que trabaja en material como solista.

En su adolescencia, jugó fútbol juvenil pero tuvo que dejarlo debido a las conmociones cerebrales, después de lo cual se volcó a la música.

En 2016 formó la agrupación junto con un grupo de amigos en la escuela secundaria. Han publicado cuatro álbumes de estudio: A Beautiful Memory (2018), Projector (2021), 3D Country (2023) y Getting Killed (2025).

Su álbum en solitario debutó en octubre de 2024 con las canciones Vines y Take it with you. En su primera gira en solitario, Winter se convirtió en uno de los artistas más jóvenes en encabezar un concierto en el Carnegie Hall.