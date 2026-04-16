Por este motivo Reese de Malcolm el de en medio cancela su participación en DesertCon Monterrey

Reese de Malcolm el de en medio cancela su participación en DesertCon Monterrey

La convención DesertCon Monterrey, programada para los días 18 y 19 de abril en el Pabellón M, se vio afectada tras el anuncio de que Justin Berfield, actor que interpretó a Reese en la exitosa serie Malcolm el de en medio, no asistirá al evento.

La noticia sorprendió a los seguidores mexicanos que esperaban conocerlo en persona, ya que su participación había sido confirmada previamente. Sin embargo, el actor estadounidense salió a explicar los motivos que lo orillaron a no participar en el evento.

Por este motivo Reese de Malcolm el de en medio cancela su participación en la DesertCon en Monterrey

El actor Justin Berfield, conocido por interpretar a Reese en Malcolm el de en medio, compartió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, donde explicó las razones de su ausencia en la DesertCon Monterrey 2026. En el mensaje, el actor expresó su tristeza y decepción por no poder cumplir con el compromiso.

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“Monterrey, me entristece compartir que no estaré presente en DesertCon este fin de semana (18 y 19 de abril) en el Pabellón M en Monterrey, México", inició el histrión.

Monterrey, me entristece compartir que no estaré presente en DesertCon este fin de semana Justin Berfield



Añadió que tenía todo listo para partir hacia la Sultana del Norte, pero los organizadores del evento incumplieron el contrato acordado para el evento: “Mis maletas estaban empacadas, mi vuelo estaba reservado y estaba emocionado de conocerlos a todos. Desafortunadamente, el productor del evento no cumplió con sus obligaciones contractuales, dejándome sin otra opción más que retirarme".

El intérprete de Reese de Malcolm el de en medio aseguró que la situación no está bajo su control. “Mi equipo dejó en claro que estaba listo, dispuesto y disponible para asistir, pero la conducta poco profesional y las falsas promesas de DesertCon hicieron imposible mi presentación”, explicó.

Además, el actor Justin Berfield informó a quienes compraron sus entradas para la DesertCon deben comunicarse con los organizadores del evento para recibir un reembolso.

“Si compraron boletos específicamente para conocerme, por favor contacten directamente al productor del evento para obtener un reembolso completo, el cual me han asegurado que honrarán”, escribió.

Finalmente, expresó su amor por los fans mexicanos y la desilusión que siente ante la cancelación de su participación en Monterrey.

“Tengo un tremendo respeto y amor por mis fans y por México, y esto me entristece. Aunque está fuera de mi control, lamento mucho esta decepción y espero visitar Monterrey bajo mejores circunstancias en el futuro. Gracias por su continuo apoyo”, terminó el intérprete de Reese de Malcolm el de en medio.