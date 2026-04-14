¡La IA no puede con México! Malcolm el de en medio conoce a la Familia Peluche | VIDEO

Malcolm el de en medio conoce a la Familia Peluche

Los protagonistas de Malcolm el de en medio están de visita en México y ya fueron a Venga la Alegría y tuvieron un inesperado encuentro con Junior y Ludoviquito de la Familia Peluche, lo que está causando impacto en las redes sociales.

El creador de contenido de cine Javier Ibarreche compartió una fotografía en sus redes sociales en la que se puede ver a Frankie Muniz, protagonista de Malcolm el de en medio, aparece con una gorra de peluche junto a los actores Luis Manuel Ávila y José Miguel Pérez, quienes dan vida a Junior y Ludoviquito Peluche, de la Familia Peluche.

“Malcolm y la Familia P. Luche…La IA es veloz pero México va en chinga", se lee en la publicación del creador de contenido.

Malcolm el de en medio hace épico crossover con la Familia Peluche ı Foto: Javier Ibarreche

En las redes sociales se dieron a conocer más fotos del épico encuentro, en el que también participaron Christopher Masterson y Justin Berfield, quienes interpretan a Francis y Reese, respectivamente en Malcolm el de en medio.

En las imágenes se les puede ver riéndose con los actores de la Familia Peluche y disfrutando de uno de los momentos más surrealistas en México.

Malcolm el de en medio con la Familia Peluche ı Foto: Redes sociales

Redes explotan por reunión de Malcolm el de en medio con la Familia Peluche

Los usuarios de las redes sociales no pueden creer que haya sucedido este encuentro, al que calificaron como el mejor crossover que no sabían que necesitaban, pero que fue uno de los más épicos.

“El crossover que no sabíamos que necesitábamos pero que agradecemos”, “Que dijimos de superar la IA”, “Te amo malcolm, te amo familia peluche, te amo México”, “La IA no podrá jamás contra México”, “Crossovers épicos que solo se dan en México”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los usuarios de las redes sociales.

Los protagonistas de Malcolm el de en medio no sabía que la serie es una de las más queridas y de las más vistas en México y este 2026 es la primera vez que vienen juntos los intérpretes de Malcolm, Reese y Francis.