¡Superando a la IA! Protagonistas de Malcolm el de en medio impactan con su visita en Venga la Alegría | VIDEO

Malcolm el de en medio en Venga la Alegría

Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield, protagonistas de Malcolm el de en medio, quienes interpretan a Malcolm, Francis y Reese están de visita en México y fueron al programa de Venga la Alegría.

En el programa desplegaron alfombra roja e invitaron a fans para recibir a los actores como las grandes estrellas que son. Los encargados de la entrevista fueron El Capi Pérez y Ricardo Casares.

¿De qué hablaron los actores de Malcolm el de en medio en Venga la Alegría?

Los actores platicaron sobre el impacto que tiene la serie en México, Christopher Masterson señaló que los fans mexicanos tienen un gran cariño a la serie porque la han visto por tanto tiempo que sienten que conocen a los protagonistas y que los consideran como parte de su familia.

Asimismo, el intérprete de Francis señaló que trabajar con Bryan Craston es muy fácil, señaló que es un gran actor y que desde que estuvieron filmando con él las primeras temporadas de la serie sabían que iban a trabajar con un grande de la actuación, dijo que incluiso él quedaba hipnotizado por su actuación que se le olvidaba que tenía frases para interactuar con Hal.

Asimismo, Justin contó que su capítulo favorito es cuando Reese se enlista en la Armada.

Por su parte, Frankie Muniz contó sobre su personaje en a nueva temporada en la que ahora es papá y señala que el personaje de su hija es muy parecida a Malcolm.

También habló sobre la importancia del doblaje que tiene la serie para cautivar más a los fans mexicanos.

Fans alertaron a elenco de Malcolm sobre Venga la Alegría

Luego de la participación de Katy Perry en la que se subió a un microbús, su aparente incomodidad tras haber presenciado el homenaje que le hicieron las conductoras, los fans de Malcolm el de en medio alertaron al elenco sobre el programa.

"Malcolm en Venga la Alegria, ya veo venir los memes", “El que los mandó para allá no es amigo, es un desalmado”, fueron algunos comentarios de broma que hicieron en redes.