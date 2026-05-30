Nodal hace vibrar la Plaza México con el Pa’l cora tour

La noche cayó sobre la Monumental Plaza de Toros México con la llegada del cantante Christian Nodal, quien se presentó en la capital del país con su exitoso Pa’l cora tour, una gira que ha recorrido distintos escenarios llevando consigo historias de amor, desamor y esperanza que han conectado profundamente con el público. En ese ambiente de expectativa y emoción, el artista convirtió el escenario en un territorio íntimo dentro de una multitud: un espacio donde las emociones se volvieron compartidas y la música actuó como puente entre miles de voces.

Minutos después de las 21:30 horas, el primer acorde de “No te contaron mal” abrió la noche como una declaración de intenciones. Vestido de negro, con sombrero firme y mirada encendida, Nodal no tardó en romper la distancia: se quitó el sombrero y lo lanzó al público como quien entrega un pedazo de sí mismo. La respuesta fue inmediata, un grito colectivo que no era sólo entusiasmo, sino reconocimiento.

El Dato: La gira Pa’l cora tour, del cantante de regional mexicano, incluyó fechas en ciudades como Puebla y Acapulco.

El concierto avanzó como un vaivén de emociones. “Ay, ay, ay” encendió la euforia que ya venía creciendo desde antes del inicio del concierto, cuando la multitud jugaba a hacer olas humanas, tal como si el propio recinto respirara al mismo ritmo. Más adelante, “Amé” y “La mitad” se volvieron refugios breves para los enamorados presentes, esos que se buscan en medio del ruido para cantar mirándose de frente, como si la canción fuera una conversación privada en medio de miles de charlas más.

Entre sombreros lanzados al aire, brindis improvisados con tequila y gestos de cercanía, el artista se permitió un instante de honestidad que suspendió el tiempo: “No quiero que se acabe esta noche nunca”, dijo, y el eco de la frase pareció quedarse flotando sobre la plaza como una promesa imposible de cumplir.

“Pa’ olvidarme de ella” encontró un público ya entregado por completo, mientras “Adiós amor”, a diez años de su estreno y sumando más de mil 460 millones de reproducciones en YouTube actualmente, regresó igual que una herida que ya no sangra, pero aún se recuerda. Christian Nodal la interpretó incluso a capela en un fragmento compartido con el público, borrando la frontera entre escenario y grada, como si todos hubieran sido invitados a revivir la misma memoria.

El momento de mayor sacudida llegó con las primeras notas de “Probablemente”, cuando la Plaza México entera se volvió una sola voz. No era ya un concierto, sino una comunión emocional donde cada verso parecía escrito para alguien distinto, pero sentido por todos a la vez. La sorpresa llegó después, cuando apareció en escena su esposa Ángela Aguilar para acompañarlo en “Dime cómo quieres”. El encuentro sobre el escenario no sólo sumó voces, sino miradas y complicidad, provocando una de las ovaciones más intensas de la noche.

El recorrido musical se abrió todavía más con momentos festivos como “La Chona”, que convirtió la plaza en una pista de baile colectiva, donde nadie parecía recordar el cansancio. Y entre homenajes y nostalgia, dos cosas que han caracterizado al Pa’l cora tour, llegaron los ecos de grandes clásicos: “Así fue” de Juan Gabriel, “Como la flor” de Selena y “Devuélveme a mi chica” de Hombres G, reinterpretaciones que tejieron puentes entre generaciones, demostrando que la música no tiene edad ni frontera.

Ya entrada la noche, el público seguía aferrado al escenario con la esperanza de no dejarlo ir, porque cuando un concierto logra transformar el ruido en recuerdo, la despedida siempre se siente prematura. Y en esa Plaza de Toros México, iluminada por voces, luces y emoción, quedó claro que la presentación de Christian Nodal no fue únicamente un show: fue una noche hecha de canciones que se negaron a terminar demasiado pronto.