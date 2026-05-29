¿Qué le pasó a Ivonne Reyes en Supervivientes 2026 y por qué salió?

Ivonne Reyes atraviesa un momento complicado, pues ha tenido que abandonar Supervivientes 2026 en la recta final del programa. Todo por una caída que cambio por completo cualquier pronóstico sobre su lugar en la competencia deportiva y de entretenimiento.
“Hasta aquí llegó mi gran experiencia espectacular, tengo una contradicción de emociones”, dijo entre lágrimas Ivonne Reyes, en un momento lleno de emoción y recibiendo el apoyo de sus compañeros y familiares.
¿Qué le pasó a Ivonne Reyes de Supervivientes?
Ivonne sufrió una aparatosa caída en medio de una prueba en su participación en el programa de retos deportivos. El momento fue recuperado por quienes presenciaron el momento.
Y es que el circuito consistía en subir por una red y después saltar al agua, pero parece ser que la famosa no saltó de la manera adecuada y cayó de una forma en que no salió inmediatamente del agua para respirar, sino que parece haberse tomado unos momentos de más.
En redes sociales, criticaron fuertemente lo ocurrido y señalaron la necesidad de que haya una mayor seguridad en el programa, pues aseguran que los accidentes de este tipo pueden escalar a algo mucho más riesgoso y que incluso puede cambiar la vida de los participantes.
Algunas reacciones fueron:
- “Qué dolor tuvo que pasar”.
- “No entiendo que pasa este año con la seguridad“.
- “¿Será la caída o Alvar le cayó encima?"
- “Que se recupere pronto, una pena”.
Así anunció su salida de Supervivientes
Tras la evaluación de los médicos, se confirmó que la gravedad de la lesión en la pierna derecha de Ivonne impedía que continuara en la competencia. Visiblemente emocionada, ella señaló:
“Hasta aquí llegó mi gran experiencia espectacular, tengo una contradicción de emociones: rabia, impotencia, tristeza y me da mucha pena porque no sé si iba a llegar a la final o no, pero quería demostrar a mi familia, a mí misma y a las mujeres y hombres de mi edad que podemos seguir adelante pase lo que pase”, añadió.
Ante el inesperado anuncio, recibió palabras de afecto por parte de Nagore Robles, quien le envió un mensaje de apoyo: : “Estoy muy orgullosa de ti, tú ya eres una campeona, incluso antes de entrar en este programa. Te esperamos en España con los brazos abiertos”, le dijo.
