Heidi Broussard, ¿Quién es y qué le pasó?

Bebé robado: El asesinato de Heidi Broussard es la nueva película basada en hechos reales de Netflix que está dando de qué hablar, pues cuenta una historia insólita que demuestra lo peligrosas que pueden ser las falsas amistades y la envidia.

La película está basada en el caso de Heidi Broussard y Magen Fieramusca, dos amigas de años atrás pero cuya relación terminó por quebrarse de la peor manera con un asesinato, el robo de un bebé y una condena.

NEW: Magen Fieramusca pleads guilty to first degree murder in a Travis County courtroom. Judge sentenced her to 55 years in state prison for the 2019 murder of Austin mother Heidi Broussard after kidnapping her and her newborn baby. @KPRC2 pic.twitter.com/2yQ06OIWOf — KPRC 2 Bryce Newberry (@KPRC2Bryce) February 2, 2023

¿Quién era Heidi Broussard y qué le pasó?

Heidi era una mujer estadounidense de 33 años de edad. Era residente en Austin, Texas y estaba comprometida cuando quedó embarazada, una noticia que compartió con Magen, quien era una amiga desde su infancia.

Magen le dijo que también estaba embarazada y compartieron momentos en los que ambas supuestamente esperaban la llegada de sus respectivos bebés. La amiga, que no vivía en la misma zona, incluso viajó a Austin para el parto de ella.

Después de dos semanas del nacimiento del bebé, Heidi desapareció bajo extrañas circunstancias junto al recién nacido, levantando sospechas sobre qué había pasado con ellos.

El caso fue mediático, pues el prometido de Heidi apareció en televisión completamente devastado por la desaparición de su pareja. Mientras tanto, la policía y el FBI mantenían la búsqueda y Magen estaba en su casa en Houston con un bebé que no era el suyo.

El 13 de diciembre, en las cámara encontraron el momento en que una mujer se llevaba a un bebé y arrancaba su auto a toda velocidad. Se trataba de Magen.

Se desconoce si alguna vez estuvo embarazada, pero es un hecho que hizo pasar al bebé de su amiga como suyo en su casa, con lo que logró una reconciliación con su ex novio.

El 19 de diciembre, la policía se presentó en la casa de Magen y al irrumpir, encontraron a la bebé, así como al cuerpo de Heidi en el maletero del auto, asfixiada con una correa de perro.

El caso fue al Gran Jurado en 2020 y se trató de un proceso largo, hasta que en 2023 llegó un acuerdo donde se declaró culpable de asesinato en primer grado y el 2 de febrero de 2023, fue sentenciada a 55 años de prisión con opción a libertad condicional en junio de 2047. Actualmente, tiene 38 años de edad.

NEW: Prosecutors have reached a plea agreement with Magen Fieramusca. She’s to serve 55 years in prison. She’s accused of killing her friend, Heidi Broussard, and kidnapping her baby. @fox7austin pic.twitter.com/AayavGJYAD — Meredith Aldis (@MeredithonFOX7) January 24, 2023

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Bebé robado: El asesinato de Heidi Broussard, la historia real detrás de la película

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