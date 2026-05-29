¿Quién interpreta a Chocolatina en La vendedora de rosas?

El crudo documental La vendedora de rosas fue una película dirigida por Víctor Gaviria que destacó en su momento porque mostraba la marginalización de comunidades en el país latino, un tema vigente hasta hoy.

Ya han pasado 27 años desde su estreno, pero La vendedora de rosas ha dado de qué hablar a través de los años por actores como quien daba vida a Chocolatina, que falleció apenas en febrero del 2026.

Con gran tristeza despedimos a John Fredy Ríos, más conocido por su papel de chocolatina en la película la vendedora de rosas. Abrazo fuerte a su familia y amigos . Este 11 de febrero se nos marchó el actor a los brazos d3l señor . Paz en su viaje. pic.twitter.com/gzwhDqZqJD — Lady Tabares (@LadyTabare82497) February 14, 2026

El nombre del actor que interpretaba a Chocolatina era John Fredy Ríos y a continuación, te contaremos más detalles sobre él mismo, así como de su participación en el proyecto documental que ganó premios internacionales.

¿Quién era John Fredy Ríos en La vendedora de rosas?

John Fredy fue uno de los actores naturales que participó en el drama y su interpretación fue crucial en la película de Gaviria. Su trabajo recibió atención internacional, aunque el reconocimiento con el público colombiano fue disminuyendo.

Fue el sábado 14 de febrero de 2026 que se dio a conocer la muerte del actor a través de un comunicado por la propia Lady Tabares.

“Con tristeza les cuento que nuestro compañero Jhon Fredy Ríos, quien se desempeñó en el papel de ‘Chocolatina’, ha fallecido; se ha ido a los brazos del Señor. Descanse en paz”, expresó en la publicación.

Se desconocen las causas detrás del fallecimiento de Ríos, pero en su momento, la noticia reavivó el debate en plataformas digitales sobre las situaciones complejas que enfrentaron varios actores que formaron parte del largometraje.

Asimismo, en redes sociales ya habían mostrado anteriormente cómo cómo se veía el actor antes de su muerte. Lady Tabares llegó a compartir fotos donde lo veíamos.

En ellas, John Fredy Ríos llegó a aparecer en silla de ruedas y con una apariencia desmejorada, aunque se desconoce el motivo exacto detrás de lo mismo. Si se trataba de un padecimiento médico, consecuencias de adicciones o de peleas en el pasado.

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