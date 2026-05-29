La novela de La vendedora de rosas obtuvo gran éxito en 2015 y ahora, ha vuelto a llamar la atención del público después de que debutó este 2026 en la plataforma de Netflix.

La vendedora de rosas narra una historia real sobre a vida en las zonas más marginadas de Colombia y para narrar la trágica vida de Lady Tabares y uno de los personajes que generan más curiosidad es el de Yurani.

Yurani es la amiga inseparable de la protagonista, que está inspirada parcialmente en Mónica Rodríguez, una de las jóvenes que integraba el grupo de vendedoras ambulantes y que apareció en el documental original de Víctor Gaviria.

La verdadera Yurani en al vida real tuvo una vida diferente a la de su amiga, pues logró alejarse de un destino cruel. Tomó otros rumbos para intentar escapar de la dura realidad de la calle, la vida nocturna y el consumo de drogas que rodeaba a su entorno.

¿Quién interpreta a Yurani en La vendedora de rosas?

Yuri Katherine Vargas Agudelo nació en Medellín, Colombia, el 23 de julio de 1988. Es una actriz, modelo y empresaria colombiana, reconocida por participar en producciones como Amor sincero, Lady, la vendedora de rosas, Las hermanitas Calle y Amar y vivir.

Para una de sus entrevistas en 2016, Vargas confesó que una vez durante su niñez, alrededor de los 14 años, llegó a meterse en una alcantarilla junto a una de sus compañeras de infancia para resguardarse de una balacera que acontecía en su barrio.

Ganó un premio India Catalina como Mejor actriz antagónica. En 2015, lanzó una línea de splashes y exfoliantes corporales llamada “YK by Yuri Vargas”, la cual estaba compuesta por cuatro aroma.

Es hermana de María José Vargas Agudelo. Nacida el 22 de julio del 2001, ella interpretó a la versión joven de Yurani en La vendedora de rosas.

Comenzó su carrera a los 10 años de edad, debutando en la telenovela Tres Milagros, en 2011. A esto han seguido otros programas, como Contra el destino (2011), Las santísimas (2012), Comando élite (2013) y La viuda negra (2013).

Anteriormente mantuvo una relación sentimental con el actor argentino Julián Cerati quien es el sobrino del cantante Gustavo Cerati. Actualmente mantiene una relación sentimental con el actor y modelo Juan Manuel Restrepo.

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