¿Quién es Peter Thiel, el magnate tecnológico que se refugia en Argentina?

El nombre de Peter Thiel ha vuelto a ocupar titulares internacionales luego de que diversos medios reportaran que el multimillonario tecnológico pasó una temporada en Argentina, donde adquirió una propiedad en Buenos Aires, trasladó temporalmente a su familia y sostuvo reuniones con el presidente argentino, Javier Milei.

La noticia ha despertado interés sobre quién es este empresario y por qué eligió al país sudamericano como uno de sus destinos estratégicos.

Considerado una de las figuras más influyentes de Silicon Valley, Thiel es conocido por haber cofundado PayPal a finales de los años noventa y por convertirse en el primer gran inversionista externo de Facebook cuando la compañía aún era una startup universitaria. También es fundador de Palantir Technologies, una firma especializada en análisis de información utilizada por gobiernos, agencias de seguridad y grandes corporaciones.

¿Quién es Peter Thiel?

Nacido en la ciudad de Frankfurt en 1967, Thiel emigró con su familia a Estados Unidos durante la infancia. Estudió Filosofía y Derecho en la Stanford University antes de iniciar una carrera empresarial que lo convirtió en uno de los inversionistas más exitosos del sector tecnológico.

Su fortuna ha sido estimada en decenas de miles de millones de dólares y lo ha colocado entre las personas más ricas del mundo.

Peter Thiel is increasingly looking to Argentina as a possible refuge beyond the United States.



The billionaire has purchased a $12 million property in Buenos Aires and has held repeated meetings with President Javier Milei, whose libertarian, anti-tax agenda closely aligns with… pic.twitter.com/T0paYTopnQ — AF Post (@AFpost) May 28, 2026

La influencia de Thiel en la industria tecnológica va más allá de las empresas que fundó. Forma parte de la llamada “PayPal Mafia”, el grupo de emprendedores surgidos de PayPal que posteriormente impulsó algunas de las compañías más importantes del ecosistema digital.

Además de sus inversiones, se ha caracterizado por respaldar proyectos relacionados con inteligencia artificial, defensa, biotecnología y exploración de nuevas formas de organización política y económica. Su perfil también destaca por una visión libertaria que cuestiona la regulación estatal y promueve mercados más abiertos.

¿Por qué Peter Thiel eligió Argentina?

Según reportes, Thiel adquirió una mansión en una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires y trasladó temporalmente a su familia al país. Diversas versiones señalan que la decisión estuvo motivada por una combinación de factores ideológicos, económicos y estratégicos.

Entre ellos destacan su afinidad con las políticas de libre mercado impulsadas por Milei, su preocupación por posibles impuestos a grandes fortunas en Estados Unidos y su interés en diversificar activos y residencias fuera de Norteamérica.

El empresario ha sostenido encuentros con Milei en la Casa Rosada y ha mostrado interés en áreas como inteligencia artificial, análisis de datos, energía y tecnología avanzada, sectores que el gobierno argentino busca potenciar para atraer inversión extranjera.

Peter Thiel relocated his family to Argentina, enrolled his children in school there, and bought property in an attempt to avoid the Antichrist he helped get elected. After rumors surfaced that Trump wanted to “drill, baby, drill” for oil on his forehead.https://t.co/2KtZJHfOX7 pic.twitter.com/aGiaUy86vn — Hoodlum 🇺🇸 (@NotHoodlum) May 29, 2026

La figura de Thiel suele generar controversia. Además de su papel en Silicon Valley, ha financiado campañas y candidatos conservadores en Estados Unidos y ha expresado posiciones críticas sobre la democracia liberal, la regulación gubernamental y el papel del Estado en la economía.

Sus detractores cuestionan el alcance de empresas como Palantir en materia de vigilancia y manejo de datos, mientras que sus seguidores lo consideran uno de los pensadores más influyentes del mundo tecnológico contemporáneo.

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MSL