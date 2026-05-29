Trump concluye reunión en la Casa Blanca sin acuerdo sobre guerra en Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el viernes una reunión en la Sala de Situación de la Casa Blanca con sus asesores, pero aún no ha tomado una decisión sobre si avanzar con un acuerdo para extender el alto el fuego con Irán y reabrir el Estrecho de Ormuz. Irán afirmó que el acuerdo no se ha finalizado.

Antes de la reunión, Trump dijo que buscaba tomar una "decisión final“. Un alto funcionario de la administración dijo posteriormente que la reunión de aproximadamente dos horas con los asesores de seguridad nacional había concluido sin una decisión.

El funcionario, que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos y habló bajo condición de anonimato, dijo que Trump solo firmaría un acuerdo que "cumpliera sus líneas rojas" y frenara las ambiciones nucleares de Irán.

Trump confirmó las conversaciones de alto nivel al día siguiente de que se informara de que los negociadores de EU e Irán habían llegado a un acuerdo provisional. El acuerdo prorrogaría el frágil alto el fuego en 60 días mientras se mantienen nuevas conversaciones sobre el disputado programa nuclear iraní.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos ı Foto: Redes sociales

Trump escribió en las redes sociales que “Irán debe aceptar que nunca tendrá un arma o bomba nuclear." Dijo que el estrecho debía reabrirse para la navegación internacional y destruir todas las minas marinas.

El principal negociador iraní dijo el viernes que no confía en "garantías ni en palabras“, solo en acciones, subrayando la desconfianza persistente tras el ataque de EE.UU. e Israel dos veces en el último año mientras este mantenía negociaciones nucleares.

“No se tomará ninguna medida antes de que actúe la otra parte”, escribió Mohammad Bagher Qalibaf en X. “No obtenemos concesiones mediante negociaciones, sino mediante misiles.”

Los asuntos nucleares siguen sin resolver

Más tarde, pero antes de que concluyera la reunión de Trump, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, dijo a una emisora estatal que el acuerdo "aún no se ha finalizado“.

El jueves, el vicepresidente estadounidense JD Vance sugirió que los negociadores intentaban llegar a un acuerdo general sobre el programa nuclear iraní, con los detalles que se concretarán en las próximas conversaciones.

Sin embargo, Baghaei dijo el viernes que los funcionarios iraníes estaban “centrados en el fin de la guerra y no están discutiendo los detalles del plan nuclear en este momento."

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Con información de AP.

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JVR