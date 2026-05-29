Trump anuncia que tomará decisión ‘final’ sobre conflicto con Irán este viernes

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, adelantó que tomará una decisión "final" sobre el conflicto con Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que este viernes sostendrá una reunión con sus asesores en la Sala de Crisis de la Casa Blanca, con el objetivo de buscar una solución “final” sobre un posible acuerdo con Irán, en medio de negociaciones para ampliar el alto el fuego.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth, Trump adelantó varios de los puntos centrales del borrador en discusión y aseguró que Irán deberá comprometerse a “nunca tener un arma nuclear o bomba”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos ı Foto: Redes sociales

También afirmó que el Estrecho de Ormuz deberá permanecer abierto “sin peajes y sin restricciones” para el tránsito marítimo internacional.

El mandatario estadounidense señaló además que Teherán deberá retirar las minas colocadas en la vía marítima estratégica, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo y gas comercializados en el mundo.

Petroleros anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Irán, el pasado 2 de mayo. ı Foto: AP

Según Trump, embarcaciones que permanecían detenidas debido al bloqueo naval estadounidense podrán “comenzar el proceso de regreso a casa”.

En el mismo mensaje, el republicano sostuvo que Estados Unidos, en coordinación con Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica, retirará y destruirá el material enriquecido iraní almacenado bajo instalaciones subterráneas dañadas tras ataques estadounidenses realizados el año pasado.

Trump aseguró que no habrá intercambio de dinero con Teherán “hasta nuevo aviso”.

Estados Unidos habrían llegado a acuerdo preliminar para extender alto el fuego, según agencias

De acuerdo con agencias internacionales, Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo preliminar para extender durante 60 días la tregua vigente mientras continúan las conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

Sin embargo, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, indicó que aún existen diferencias sobre algunos aspectos relacionados con las reservas de uranio enriquecido y los mecanismos de enriquecimiento nuclear.

Según reportes de The Associated Press, uno de los principales temas en negociación es el destino de aproximadamente 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60 por ciento que posee Irán, nivel cercano al requerido para fabricar armamento nuclear.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmó que su país no confía “en palabras ni garantías”, y sostuvo que las concesiones solo se obtienen “mediante la fuerza”.

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