EU inicia ‘Proyecto Libertad’ en Ormuz para proteger tránsito comercial ante bloqueo de Irán

Estados Unidos inició su operación llamada “Proyecto Libertad”, cuyo objetivo es proteger el tránsito comercial por el Estrecho de Ormuz ante el bloqueo de facto impuesto por Irán, en el contexto de la guerra iniciada el 28 de febrero.

Así lo informó el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien explicó que el objetivo de esta misión militar defensiva es proteger el tránsito comercial y facilitar la salida de embarcaciones bloqueadas por Irán.

A pesar de ello, Hegseth aseguró que lo que se busca con Irán no es “una pelea”, especialmente ahora, que Estados Unidos decretó un alto el fuego con su rival, mientras terminan los diálogos mediados por Pakistán.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

“No estamos buscando una pelea, pero tampoco se puede permitir que Irán bloquee a las empresas internacionales y sus bienes en una vía fluvial internacional”, explicó Hegseth.

En este sentido, el secretario de Guerra aseguró que esta misión no contempla una intervención en aguas o espacio aéreo iraní.

“Las fuerzas estadounidenses no necesitarán entrar en aguas o espacio aéreo iraníes. No es necesario”, abundó.

Buques en el estrecho de Ormuz, el sábado 18 de abril de 2026. ı Foto: AP

Asimismo, destacó que, pese a los recientes ataques de Irán contra embarcaciones de los Emiratos Árabes Unidos en el Estrecho de Ormuz, no se interrumpirá el alto el fuego.

No obstante, destacó que, si Irán ataca a Estados Unidos, entonces el país persa “se enfrentará a una potencia de fuego contundente y devastadora”.

En el mismo sentido, el presidente Donald Trump se refirió a la prensa sobre la posibilidad de terminar la guerra con Irán, e insistió en que el país persa “sabe lo que tiene que hacer”, para avanzar en un fin al conflicto.

“Saben lo que tienen que hacer y, lo que es más importante, saben lo que no deben hacer”, expresó el presidente a la prensa.

Al respecto, ha asegurado que Irán “no tiene ninguna posibilidad”, y que “cuando su ejército haya desaparecido por completo, podremos hacerles lo que queramos”.

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