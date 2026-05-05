EU asegura que alto el fuego con Irán sigue vigente, pese a ataques

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que el alto el fuego con Irán sigue vigente, pese a los más recientes ataques del país persa contra embarcaciones de los Emiratos Árabes Unidos y contra buques en el Estrecho de Ormuz.

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ve un alargamiento del conflicto por dos o tres semanas más, pues, aseguró, “el tiempo no es un factor crucial para nosotros”.

Un espectacular retrata al presidente de EU, Donald Trump, con una cinta en la boca que imita al Estrecho de Ormuz, en Teherán, Irán. ı Foto: Reuters

En conferencia de prensa, Hegseth se refirió a los recientes ataques iraníes contra las instalaciones petroleras en Fuyaira, en los Emiratos Árabes Unidos, así como contra un buque vinculado a la petrolera ADNOC, del mismo país, en el Estrecho de Ormuz.

Emiratos Árabes Unidos es uno de los aliados con los que Estados Unidos mantiene lazos más estrechos en Medio Oriente.

Al respecto, el secretario de Guerra aseguró que, pese a esta ofensiva iraní, “el alto el fuego no ha acabado”, y remarcó que “no buscamos una pelea”.

No obstante, Hegseth enfatizó que “vamos a estar muy, muy atentos”.

🇺🇸🇮🇷 | AHORA: Secretario de Guerra Hegseth: "No, el alto el fuego no ha terminado." pic.twitter.com/lrs6OfWe5V — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 5, 2026

En el mismo sentido, el funcionario estadounidense aseguró que Estados Unidos logró interceptar buena parte de los ataques, de forma que derribó la mayoría de proyectiles iraníes, mientras que destruyó misiles de crucero, drones y embarcaciones de su rival.

Irán, por su parte, negó las declaraciones de Washington, y calificó como “falso” que este país haya cometido una ofensiva significativa en su contra.

El mes pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó un alto el fuego con Irán mientras avanzaban los diálogos entre ambas naciones, mediados por Pakistán.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Trump, incluso, decretó el fin de las “hostilidades” contra este país en una carta enviada al Congreso. Aunque esto vaticina un fin a la guerra, fue señalado como un movimiento político para prolongar el conflicto sin pedir la autorización del Congreso.

Al respecto, Trump dijo a la prensa que ve una prolongación de la guerra por dos o “quizá tres” semanas más, toda vez que, aseguró, “de una u otra forma” Estados Unidos ya “ganó”.

“O cerramos el trato correcto o ganamos con mucha facilidad. Desde el punto de vista militar, ya hemos ganado. Ya me han oído decirlo un millón de veces”, dijo el presidente a la prensa.

Sobre los ataques contra los Emiratos Árabes Unidos, Trump aseguró que “no hubo daños importantes”, y al respecto de una posible interrupción del alto el fuego, dijo: “ya veremos qué pasa”.

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