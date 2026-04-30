Costo militar estadounidense alcanza los 25 mmdd en Irán

El Pentágono estimó ayer que la guerra contra Irán ha costado a Estados Unidos alrededor de 25 mil millones de dólares desde el inicio de la operación el pasado 28 de febrero, una cifra que refleja la magnitud financiera del conflicto y anticipa un incremento conforme se prolongan las hostilidades.

Durante una audiencia ante la Cámara de Representantes, el subsecretario interino para asuntos financieros, Jules Hurst, explicó que la mayor parte del gasto corresponde a municiones utilizadas en el desarrollo de la ofensiva. “Al día de hoy, estamos gastando aproximadamente 25 mil millones de dólares en la Operación Furia Épica. La mayor parte de esa suma corresponde a municiones”, declaró. Dijo que una porción relevante también se destina a operaciones, mantenimiento y reemplazo de equipos militares, lo que incrementa la presión presupuestaria conforme avanza el conflicto.

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El funcionario adelantó que el Departamento de Defensa presentará una solicitud presupuestaria a través de la Casa Blanca, la cual será enviada al Congreso una vez que exista una evaluación completa del costo del conflicto. Esta estimación constituye la primera cifra oficial difundida desde el inicio de la operación.

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IMPACTO ECONÓMICO. Asimismo, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estimó que las primeras 100 horas de la guerra tuvieron un costo de al menos tres mil 700 millones de dólares, lo que equivale a cerca de 900 millones diarios.

En la misma audiencia, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió la continuidad de la ofensiva al considerar que Irán mantiene sus ambiciones nucleares. “Irán no puede poseer una bomba nuclear”, afirmó ante legisladores, al tiempo que relativizó la duración del conflicto frente a antecedentes como Afganistán y Vietnam, en los que Estados Unidos permaneció involucrado durante años.

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TENSIÓN POLÍTICA. Pete Hegseth también criticó a legisladores que cuestionan la ofensiva y los acusó de debilitar la posición del país en el conflicto.

Por su parte, el mandatario estadounidense, Donald Trump, respaldó de manera firme la estrategia militar y el bloqueo naval impuesto a Irán, al que considera una herramienta central para debilitar su economía. A través de su red Truth Social, el magnate difundió una imagen en la que aparece armado, acompañada de la frase “¡no más sr. amabale!”, en un mensaje que marca el tono de su postura frente al conflicto.

El republicano insistió en que el bloqueo es más efectivo que los bombardeos y defendió la capacidad militar estadounidense como un factor determinante. “Esto demuestra lo buena que es nuestra Armada. Tenemos el mejor Ejército del mundo”, declaró desde la Casa Blanca, donde también aseguró que la presión ha deteriorado significativamente las capacidades iraníes.

Donald Trump afirmó que Irán enfrenta un escenario crítico. Según su visión, la combinación de presión militar y económica ha debilitado a tal punto al país que no tendrá otra opción que ceder. En ese sentido, reiteró que no habrá acuerdo si Teherán no renuncia completamente a su programa nuclear. “Nunca habrá un acuerdo a menos que acepten que no habrá armas nucleares”, advirtió.

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NEGOCIACIONES ESTANCADAS. Asimismo, el mandatario estadounidense indicó que los contactos con Irán continúan, aunque ahora se realizan principalmente por vía telefónica para evitar desplazamientos prolongados. “Tenemos conversaciones, estamos teniendo conversaciones con ellos ahora… y sabes la respuesta en 15 minutos”, explicó, al señalar que este método agiliza los intercambios.

Sin embargo, el principal obstáculo es la falta de consenso sobre el programa nuclear iraní. La Casa Blanca dejó claro que no está dispuesta a aceptar propuestas que no incluyan restricciones firmes en este ámbito.

En este contexto, Washington rechazó una propuesta iraní que planteaba reabrir el estrecho de Ormuz antes de abordar el tema nuclear. Para la administración estadounidense, aceptar esa condición sin garantías adicionales no responde a sus intereses.

El Dato: IRÁN se burló de Donald Trump por el aumento de precios del petróleo y lo describió como la “teoría del bloqueo” de Washington.

POSTURA PERSA. Desde Teherán, el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, acusó a Estados Unidos de intentar forzar la rendición del país mediante presión económica y la explotación de divisiones internas. En sus declaraciones, llamó a la población a mantener la unidad frente a lo que calificó como una estrategia externa para debilitar a Irán.

Autoridades iraníes han puesto en marcha medidas para mitigar el impacto del bloqueo, incluyendo campañas de ahorro energético y ajustes en el consumo de combustible. El gobierno ha insistido en que no existe riesgo inmediato en el suministro, mientras busca sostener la estabilidad interna en medio de la presión internacional.

En tanto, funcionarios iraníes reiteraron los llamados a la cohesión social y política, al considerar que la unidad interna es clave para enfrentar el contexto actual. Estas medidas reflejan la preocupación por el impacto económico y social del conflicto, así como por la presión externa que enfrenta el país.