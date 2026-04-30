Exhiben preparación para atentado en Washington

La fiscalía federal del Distrito de Columbia reveló ayer nuevos elementos sobre el intento de asesinato contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, al presentar pruebas que apuntan a una planeación meticulosa y sostenida por parte del acusado, Cole Tomas Allen.

Entre los indicios más relevantes figura una fotografía tomada por el propio sospechoso minutos antes de los hechos. De acuerdo con el expediente judicial, Cole Allen se captó frente al espejo de su habitación a las 20:03 horas (tiempo local), aproximadamente media hora antes del tiroteo. En la imagen aparece vestido de negro con corbata roja y con munición, armas blancas y herramientas. Las autoridades también decomisaron una escopeta Mossberg calibre .12, una pistola Rock Island Armory calibre .38, así como cuchillos y dagas.

El Dato: En septiembre la SIP advirtió que la mera insinuación de retirar la licencia a un radiodifusor por ejercer un periodismo crítico es censura.

El documento presentado ante la corte sostiene que la acción fue premeditada durante semanas. El atacante investigó el evento, al que asistirían más de dos mil personas, entre funcionarios, empresarios y periodistas, y reservó una habitación en el hotel sede, el Washington Hilton, con días de anticipación. Para evitar controles aeroportuarios, viajó en tren desde California hasta Washington en un trayecto de casi tres días, transportando el armamento.

El día de la cena, el acusado ya se encontraba dentro del recinto. Tras consultar en varias ocasiones la agenda presidencial, corrió hacia un punto de control, burló el detector de metales y avanzó hacia el salón principal, donde accionó una escopeta. Agentes del Servicio Secreto respondieron con disparos y lograron neutralizarlo. El incidente no dejó víctimas, pero generó momentos de pánico y la evacuación de los asistentes.

Mil 300 medios constituyen la Sociedad Interamericana de Prensa

Previo a los hechos, Cole Allen programó correos electrónicos en los que pedía disculpas a familiares y conocidos, al tiempo que justificaba su conducta. En esos mensajes, expresó su disposición a atacar a integrantes del gobierno y asumía posibles daños a terceros como un efecto colateral. El acusado enfrenta cargos por intento de asesinato del presidente, delito que podría derivar en cadena perpetua, además de otras imputaciones relacionadas con el uso y transporte de armas. Un juez determinará las medidas cautelares mientras avanza el proceso judicial.

Asimismo, la Sociedad Interamericana de Prensa advirtió sobre riesgos a la libertad informativa tras la revisión anticipada de licencias a estaciones vinculadas a la cadena ABC, en medio de una disputa pública con el presentador Jimmy Kimmel. El organismo señaló que este tipo de acciones, enmarcadas en conflictos políticos, pueden interpretarse como presión indirecta sobre los contenidos editoriales y advirtió que cualquier intento de condicionar concesiones vulnera principios fundamentales de libertad de expresión.

“Cuando las autoridades sugieren que la permanencia de un medio en el aire puede depender de su línea editorial, se cruza una línea peligrosa”, indicó Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.