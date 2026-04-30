Ponen en libertad a exdirector del FBI

El exdirector del FBI, James Comey, en una foto de archivo.

Comparece James Comey — El exdirector del FBI, James Comey, compareció ayer ante un tribunal federal en Virginia, tras ser acusado por una publicación en redes sociales que, según fiscales, constituía una amenaza contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

James Comey se entregó a las autoridades y enfrenta dos cargos: amenazar la vida del magnate y transmitir amenazas a través de fronteras estatales. Durante la audiencia no hizo declaraciones. Su defensa, encabezada por el abogado Patrick Fitzgerald, sostuvo que se trata de una persecución con motivaciones políticas.

Un juez ordenó su liberación sin condiciones especiales, mientras se prevé que comparezca de nuevo en Carolina del Norte, donde un gran jurado formalizó la acusación. El exfuncionario reiteró su inocencia.

El caso se originó por una publicación en Instagram donde aparecían conchas formando “86 47”. Según la fiscalía, el mensaje podía interpretarse como una amenaza, al vincular el número 86 con “deshacerse de alguien” y el 47 con Donald Trump como presidente. James Comey eliminó el contenido y afirmó que desconocía esa connotación.

La acusación se enmarca en una ofensiva del Departamento de Justicia bajo la actual administración, que ha intensificado acciones contra figuras políticas.