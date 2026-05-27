Irán denuncia violación de alto al fuego; Washington aplaza pacto final

UN ATAQUE israelí en Nabatieh, Líbano, dejó más de una decena de muertos, ayer.

Irán acusó ayer a Estados Unidos de violar de forma reiterada el alto al fuego vigente desde el 8 de abril tras ejecutar ataques contra posiciones estratégicas y embarcaciones comerciales iraníes en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, una denuncia que elevó la tensión diplomática en Oriente Medio y amenazó con fracturar el proceso de negociación que busca contener la guerra de casi tres meses.

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní sostuvo que Washington incurrió en “acciones ilegales e injustas” durante las últimas 28 horas, pese a que siguen las negociaciones indirectas mediadas por Pakistán para alcanzar un memorando preliminar orientado a restablecer la navegación comercial y abrir una segunda etapa de diálogo sobre el programa nuclear iraní, la liberación de activos congelados y el levantamiento gradual de sanciones económicas.

El Dato: Teherán pidió a Bagdad que tome medidas para garantizar que el territorio y el espacio aéreo iraquíes no se utilicen para amenazar o atacar a Irán.

La cancillería aseguró que la ofensiva representa una muestra inequívoca de “engaño y traición” mientras las conversaciones siguen activas. “Irán no dejará sin respuesta ningún acto de agresión y no dudará en defender los intereses de Irán”, advirtió el comunicado oficial, que también denunció “numerosos robos marítimos” contra buques comerciales iraníes y sostuvo que Washington incumplió deliberadamente sus compromisos de desescalada. En tanto, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró posteriormente que derribó un dron MQ-9 y disparó contra otras aeronaves estadounidenses tras detectar incursiones en el espacio aéreo soberano iraní sobre el Golfo Pérsico. El cuerpo militar, que advirtió que cualquier nueva violación recibirá una respuesta inmediata.

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ENDURECE NARRATIVA. Más tarde, el líder supremo iraní, el ayatola Mojtaba Jamenei, sostuvo que Estados Unidos atraviesa una pérdida acelerada de influencia estratégica en Oriente Medio y aseguró que la región avanza hacia una nueva correlación de fuerzas.

“Las manecillas del reloj no darán marcha atrás y las naciones y tierras de la región no serán ya escudos para las bases estadounidenses”, afirmó con motivo del inicio de la peregrinación anual a La Meca.

Mojtaba Jamenei agregó que Washington se aleja “día a día” de la posición dominante que mantuvo durante décadas y llamó a los gobiernos musulmanes a la construcción de mecanismos de cooperación política y seguridad sin intervención extranjera.

El pronunciamiento fue interpretado como un endurecimiento negociador justo cuando los enviados iraníes presionan para que cualquier acuerdo contemple la liberación inmediata de unos 24 mil millones de dólares en activos congelados, condición que Teherán considera indispensable para avanzar.

“UNOS DÍAS MÁS” Desde la India, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, reconoció que persisten desacuerdos técnicos y políticos que retrasarán la firma del entendimiento. “Va a tomar un par de días llegar a un acuerdo incluso en los desacuerdos sobre una palabra o una frase. Así que tendremos que trabajar en eso. Pero o va a ser un buen trato o no va a haber ninguno”, declaró.

Marco Rubio explicó que continúan reuniones en Qatar luego de la llamada sostenida por el mandatario estadounidense, Donald Trump, con varios líderes regionales para consolidar una posición común respecto del borrador preliminar.

El jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que cualquier acuerdo deberá garantizar la reapertura inmediata de Ormuz. “El estrecho tiene que estar abierto. Va a estar abierto de una forma u otra. Lo que está sucediendo allí es ilegal, es ilícito, es insostenible para el mundo y es inaceptable”, sentenció.

La advertencia coincidió con un nuevo repunte del crudo Brent, que avanzó alrededor de 3.5 por ciento hasta rozar los 100 dólares por barril.

AVANCE EN TERRITORIO. Asimismo, Israel lanzó más de 120 bombardeos aéreos durante la jornada y amplió operaciones terrestres más allá de la llamada Línea Amarilla, la franja de seguridad autoproclamada dentro del sur libanés.

El primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó que sus tropas operan “con grandes fuerzas sobre el terreno” para ampliar la zona de seguridad y neutralizar infraestructura de Hezbolá.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano reportó al menos 30 muertos, entre ellos mujeres y niños, tras ataques sobre Burj al-Shamali. Otros impactos alcanzaron áreas próximas al Castillo de Beaufort y a la presa de Qaraoun.

Por su parte, Hezbolá respondió con drones explosivos, artillería y cohetes contra columnas israelíes que avanzaban hacia Zawtar al-Sharqiya.

La Organización Mundial de la Salud calcula que al menos 608 personas murieron en Líbano desde la tregua del 16 de abril, mientras el Ministerio de Salud libanés sitúa el acumulado total en más de 3 mil 200 fallecidos.

Irán condiciona parte del entendimiento con EU a una reducción de hostilidades en territorio libanés, al considerar ambos escenarios parte inseparable del equilibrio estratégico regional.