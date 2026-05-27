El mundo enfrenta más conflictos bélicos: ONU

Soldados ucranianos realizan un ejercicio con un dron de combate, el 24 de mayo.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió ayer que el planeta atraviesa el momento con más conflictos armados desde la creación del organismo en 1945, una situación que, alertó, impulsa un gasto militar sin precedentes, al tiempo que se reducen los recursos destinados a ayuda humanitaria.

Durante un debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU, convocado por China en el marco de su presidencia temporal del órgano, António Guterres sostuvo que la violencia internacional aumentó tanto en magnitud y en complejidad, con focos especialmente preocupantes en Oriente Medio, Ucrania y Sudán.

El Dato: Más allá de que el bloqueo de Ormuz sea una represalia iraní, EU también aplica un cerco sobre la vía.

El diplomático llamó a evitar una nueva escalada entre Rusia y Ucrania, al tiempo que denunció violaciones constantes al alto al fuego en Gaza por parte de Israel. También calificó como “impredecible” la negociación entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto iniciado el pasado febrero.

António Guterres señaló que la proliferación de guerras está acompañada por una creciente injerencia externa, incluido el suministro de armamento y drones, lo que aceleró una carrera armamentística que consideró desestabilizadora.

Asimismo, sumó el avance de nuevas tecnologías militares, como la Inteligencia Artificial y los sistemas autónomos de combate, cuya expansión, dijo, eleva los riesgos de la estabilidad internacional.

Subrayó que los principios fundacionales de la Carta de las Naciones Unidas enfrentan una presión sin precedentes. Denunció ataques sistemáticos contra los derechos humanos y advirtió que libertades civiles, políticas, económicas, sociales y culturales son restringidas de forma deliberada en distintas regiones.

5 conflictos armados permanecen activos actualmente

A su vez, señaló la gravedad de las desigualdades y la expansión de la impunidad, dijo que erosionan la arquitectura internacional construida tras la Segunda Guerra Mundial. “Cuando caen los derechos humanos, todo lo demás se derrumba”, sostuvo.

Frente a este panorama, defendió una mayor inversión en prevención de conflictos, así como mecanismos de negociación y mediación de buena fe. Reconoció, sin embargo, que las instituciones multilaterales ya no reflejan las realidades geopolíticas actuales y urgió a reformar el Consejo de Seguridad.

Por su parte, el subsecretario de Estado para Asia Oriental y el Pacífico de Estados Unidos, Michael DeSombre, defendió el liderazgo de Washington en favor de la paz y criticó a quienes bloquean la acción del Consejo mediante vetos.

El funcionario habló de la fallida aprobación de una segunda resolución sobre el estrecho de Ormuz, al asegurar que su rechazo impidió enviar un mensaje firme contra violaciones al derecho internacional y contra alteraciones a la seguridad marítima atribuidas a Irán.

La sesión estuvo marcada por la ausencia del canciller iraní, Abás Araqchí, quien no asistió por problemas con la visa estadounidense, pese a que, según dijo el presidente Donald Trump, ambas naciones afinan un acuerdo diplomático.