Se suma a proceso

EU abre nueva pesquisa contra Nicolás Maduro

Fiscales federales concentran esfuerzos en obtener información clave del empresario colombiano Alex Saab

NICOLÁS Maduro y Alex Saab en un evento en Caracas, en foto de archivo.
NICOLÁS Maduro y Alex Saab en un evento en Caracas, en foto de archivo. Foto: AP
Por:
La Razón Online

El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una segunda investigación criminal contra el depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Miami, donde fiscales federales concentran esfuerzos en obtener información clave del empresario colombiano Alex Saab.

El empresario fue deportado el 16 de mayo desde Venezuela y enfrenta cargos por lavado de dinero. De acuerdo con versiones citadas por medios estadounidenses, las autoridades consideran que posee detalles relevantes sobre la estructura financiera del exmandatario.

La nueva indagatoria se desarrolla en el sur de Florida y se suma al proceso que Nicolás Maduro enfrenta en Nueva York por narcoterrorismo, narcotráfico y posesión de armas. Según los reportes, la investigación se abrió en marzo ante preocupaciones internas sobre la falta de acusaciones financieras sólidas dentro del expediente judicial ya existente.

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La pesquisa tomó fuerza tras la reaprehensión de Alex Saab, acusado de ocultar recursos obtenidos por contratos ligados a un programa oficial de alimentos.

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