EU e Irán llegan a preacuerdo, falta la aprobación final

En medio de la tregua, una pareja toma café en la terraza de un establecimiento en Teherán, ayer.

Estados Unidos e Irán alcanzaron ayer un preacuerdo para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender durante 60 días el alto al fuego vigente desde abril, en un movimiento que representa el mayor avance diplomático desde el inicio de la guerra regional el pasado 28 de febrero. Sin embargo, el entendimiento todavía depende de la aprobación final del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Fuentes del gobierno de Washington confirmaron la información adelantada por el medio Axios, según la cual el borrador contempla la reapertura total del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. De acuerdo con esas versiones, Irán se comprometería a no imponer peajes ni restricciones al paso de embarcaciones, mientras Washington levantaría parte del bloqueo marítimo impuesto contra puertos iraníes.

El Dato: EU anunció nuevas sanciones contra entidades, individuos y embarcaciones para cortar lo que describe como el sustento financiero del ejército iraní y del CGRI.

El pacto también incluiría el compromiso iraní de no desarrollar armas nucleares, aunque las negociaciones sobre el enriquecimiento de uranio quedarían para una etapa posterior. La agencia Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria iraní, negó que el acuerdo esté finalizado. “No es verdad”, aseguró una fuente vinculada al equipo negociador iraní al rechazar que exista un entendimiento definitivo.

A pesar de ello, funcionarios estadounidenses sostienen que los términos centrales ya fueron consensuados y que sólo falta la aprobación política de Donald Trump. La posibilidad de un acuerdo provocó una caída en los precios internacionales del petróleo ante la expectativa de una reapertura estable de Ormuz, una vía por donde circula cerca de una quinta parte del suministro mundial de crudo y gas natural licuado.

Las negociaciones entre Washington y Teherán se intensificaron durante la última semana con mediación de Pakistán, mientras ambos gobiernos intentan evitar una nueva escalada regional tras meses de enfrentamientos directos e indirectos.

440.9 kilogramos de uranio enriquecido posee Irán

NUEVOS EMBATES. Mientras tanto, el Comando Central de Estados Unidos informó que sus fuerzas derribaron drones iraníes sobre el estrecho de Ormuz y posteriormente atacaron una base terrestre en Bandar Abbas desde donde, según Washington, se preparaba otro lanzamiento.

“Irán lanzó un misil balístico hacia Kuwait que fue interceptado con éxito por las fuerzas kuwaitíes”, denunció el Centcom al calificar el episodio como una “flagrante violación del alto al fuego”.

Según el mando militar estadounidense, cinco drones kamikaze iraníes fueron destruidos en las inmediaciones del estrecho y otro aparato fue neutralizado antes de despegar desde Bandar Abbas. Kuwait confirmó posteriormente la interceptación de drones y misiles dirigidos hacia su territorio, donde opera una importante instalación militar estadounidense.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní respondió acusando a Washington de haber violado primero el cese de las hostilidades mediante ataques contra Bandar Abbas.

14 personas murieron ayer en Beirut por ataques de Tel Aviv

“Si se repiten estas acciones, el ejército terrorista americano hará frente a una dura respuesta”, advirtió la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido por medios estatales iraníes. Horas después, el cuerpo militar confirmó haber atacado la “base estadounidense origen del ataque” y aseguró que cualquier nueva agresión “no quedará impune”.

Un funcionario estadounidense, bajo condición de anonimato, aseguró que las operaciones norteamericanas tuvieron carácter defensivo y buscaron preservar la tregua vigente desde abril.

PRESIÓN SOBRE OMÁN. Las tensiones diplomáticas también alcanzaron a Omán, luego de que funcionarios iraníes confirmaran contactos con Mascate para discutir posibles mecanismos conjuntos de regulación marítima en el estrecho de Ormuz.

En ese sentido, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, advirtió que Washington sancionará a cualquier país o entidad que participe en un sistema de peajes impulsado por Teherán. “Todas las naciones deberían rechazar de plano cualquier esfuerzo por parte de Irán para interrumpir el libre flujo del comercio”, afirmó Scott Bessent.

Donald Trump en una reunión de gabinete lanzó el miércoles amenazas directas contra Omán. “Omán se comportará como todos los demás o tendremos que destruirlos”, declaró horas después de que Teherán confirmara conversaciones con Mascate sobre las nuevas regulaciones marítimas.

A su vez, el subdirector de Política Exterior y Seguridad Internacional del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Alí Baqeri, afirmó que Irán y Omán negocian “un nuevo procedimiento para el paso de buques” por el estrecho.

INTENSIFICA ATAQUES. Mientras tanto, la Agencia Nacional de Noticias libanesa informó que al menos seis integrantes de una misma familia murieron tras un ataque con dron israelí en Nabi Sari, entre Adloun y Sidón, mientras intentaban abandonar zonas bajo amenaza.

El Tip: El embajador iraní en México dijo que la selección de futbol espera la aprobación de visas estadounidenses y que Irán no está compitiendo en “igualdad de condiciones”.



Mientras que en Sidón, equipos de rescate recuperaron cadáveres entre los escombros de un edificio residencial alcanzado por otro bombardeo israelí. También fueron trasladados varios heridos a hospitales cercanos.

Los ataques también se extendieron a Nabatieh, Jebchit, Deir al Zahrani y Tiro, donde drones y aviones israelíes impactaron viviendas y edificios residenciales.

Horas antes, el Ejército israelí había emitido órdenes de desplazamiento forzoso sobre amplias zonas del sur del Líbano y la ciudad de Tiro, en medio de la intensificación de operaciones contra posiciones vinculadas al grupo milicia-chií, Hezbolá.

En tanto, el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, pidió destruir “cien edificios” en Beirut por cada dron lanzado por Hezbolá contra militares israelíes.