Caribeña Día: Resultado del último sorteo HOY 29 de mayo

Estos son los resultados de Caribeña Día HOY.

Caribeña Día, uno de los sorteos más importantes de Colombia, se juega todos los días, ¡así que siempre hay una oportunidad de ganar! Si compraste tu boleto y quieres saber si resultó ser uno de los ganadores del día, aquí te presentamos los números con suerte de hoy, 29 de mayo.

A continuación, te indicamos los números ganadores del Caribeña Día. Conoce si acertaste una, dos o tres cifras, o si eres de las personas afortunadas en ganar un Superpleno. ¡Éxito!

Resultados de Caribeña Día HOY 29 de mayo

Los números ganadores de Caribeña Día HOY 28 de mayo son:

Cuatro números ganadores: [POR JUGARSE]

Quinta balota: [POR JUGARSE]

Mira los resultados de Caribeña Día de ayer.

¿Cómo se gana en el sorteo Caribeña Día?

Para ganar un sorteo en Caribeña Día deberías acertar al menos uno de los cuatro números que escogiste en tu tiquete. Mientras más números, y más exacta la coincidencia en el orden, ¡mejor!

El resultado se evalúa de izquierda a derecha bajo distintas modalidades de acierto:

Cuatro cifras directo (Superpleno) : Acertar los cuatro números en el orden exacto. Es el premio mayor

Cuatro cifras combinado : Acertar los cuatro números en cualquier orden

Tres cifras directo : Acertar las últimas tres cifras en el orden exacto

Tres cifras combinado : Acertar las últimas tres cifras en cualquier orden

Dos cifras o “Pata” : Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

Una cifra o “Uña”: Acertar únicamente la última cifra del sorteo

Además, se ofrece un número adicional llamado “quinta balota” o “quinta cifra”, el cual se extrae al final. Si el apostador lo incluye en su jugada tradicional y acierta, el valor de su premio incrementa considerablemente.

Mira los resultados de Sinuano Día de ayer.

¿Cómo se juega el sorteo Caribeña?

Caribeña es un juego de azar bajo la modalidad de chance. A diferencia de las loterías tradicionales, que se juegan una vez cada semana, Caribeña ofrece sorteos diarios, dos veces al día, lo que la convierte en una de las opciones favoritas de quienes participan en estos juegos.

Para participar, debes adquirir tu boleto en un punto físico autorizado (disponibles en ESTE ENLACE), en el cual deberás escoger un número de cuatro cifras y el monto que quieres apostar.

El valor de la apuesta es opcional y va desde un mínimo de 500 pesos colombianos hasta un máximo de 10 mil pesos colombianos por tiquete.

Finalmente, el sorteo se juega en dos emisiones diarias:

Caribeña Día : Se juega todos los días a las 2:30 pm

Caribeña Noche: De lunes a sábado se sortea a las 10:30 pm; los domingos y días festivos su horario se adelanta (habitualmente entre las 8:00 pm y 8:30 pm)

Mira el resultado de Sinuano Noche de ayer.

¿Cómo reclamar un premio en el sorteo Caribeña?

¡Ganaste en Caribeña Día! Ahora, ¿cómo se reclama un premio? Eso depende de la magnitud del mismo.

Premios pequeños (entre un millón y dos millones de pesos colombianos): En cualquier punto de venta autorizado presentando documento de identidad y tiquete ganador

Premios altos o Superpleno: En la sede administrativa principal de la empresa que opera el chance en la región donde se realizó la apuesta

Para cobrar un premio alto, debes presentar:

Tiquete original

Documento de identidad

Formulario SIPLAFT

Certificación bancaria

Recuerda que los premios cuentan con un tiempo límite de un año para ser cobrados, a partir de la fecha del sorteo. Además, por ley, en Colombia los premios están sujetos a una retención.

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