Netanyahu ordena tomar 70% de Gaza

ISRAEL debería retirarse hasta una “Línea Amarilla” para delimitar su control.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó ayer que ordenó al ejército avanzar hasta controlar 70 por ciento de la Franja de Gaza, después de que las tropas israelíes pasaran de dominar cerca del 52 al 60 por ciento del enclave en los últimos meses.

Durante un coloquio en Cisjordania ocupada, Benjamin Netanyahu explicó que Israel amplió gradualmente su presencia territorial en Gaza. Cuando asistentes exigieron ocupar todo el enclave, el mandatario respondió: “Primero el 70 por ciento”.

El jefe del gobierno israelí aseguró además que la ofensiva busca impedir que Hamas vuelva a representar una amenaza para Israel, en medio de una expansión militar que se ha mantenido pese al alto al fuego acordado meses atrás.

Asimismo, Israel anunció la ruptura de vínculos con la oficina del secretario general de la ONU, António Guterres, tras denunciar que Naciones Unidas incluyó a fuerzas israelíes en una lista de actores sospechosos de cometer violencia sexual en conflictos armados.

El gobierno israelí calificó la decisión como “vergonzosa, absurda y escandalosa” y acusó a António Guterres de intentar establecer una “falsa simetría” entre Israel y Hamas.

El reclamo israelí se refiere a un informe del secretario general sobre las violencias sexuales vinculadas a los conflictos, que aún no se publican, pero se presentan antes a los Estados implicados.