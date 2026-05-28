Estados Unidos ataca de nuevo base militar iraní y derriba drones

Un vendedor iraní trabaja en una laptop en su tienda, después de una reapertura del acceso internacional a Internet, en Teherán.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses llevaron a cabo nuevos ataques ayer en la noche en Irán, los cuales estaban dirigidos a un sitio que representaba una amenaza para las fuerzas de ese país y el tráfico comercial, según informó un funcionario de EU.

De acuerdo con Reuters, el funcionario dijo que el sitio militar atacado era una estación de control terrestre iraní en Bandar Abbas, que estaba a punto de lanzar un quinto dron. Agregó que su país también interceptó drones que fueron lanzados desde Irán.

Más temprano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó cualquier posibilidad de que Irán u Omán tengan control sobre el estrecho de Ormuz, luego de que medios estatales iraníes difundieran un supuesto borrador de acuerdo entre Washington y Teherán para restablecer el tráfico marítimo en la zona.

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La televisión estatal iraní aseguró haber obtenido un memorando preliminar que contempla la reapertura del tráfico marítimo comercial a niveles previos a la guerra en un plazo de un mes, bajo un esquema de coordinación entre Irán y Omán. El documento también incluiría el levantamiento del bloqueo a puertos iraníes y la retirada de fuerzas estadounidenses de las proximidades de Irán.

La Casa Blanca negó la autenticidad del texto y calificó la información como una “completa fabricación”. “Esta información de un medio controlado por Irán no es cierta y el Memorando que publicaron es una completa fabricación. Nadie debería creer lo que los medios estatales iraníes están difundiendo”, señaló en redes sociales. Durante una reunión de gabinete, el magnate insistió en que el estrecho de Ormuz seguirá siendo una vía marítima internacional sin control de ningún país. “Son aguas internacionales, nadie las va a controlar. Vamos a vigilarlas. Las vigilaremos, pero nadie las va a controlar”, declaró.

Donald Trump agregó que Omán deberá actuar “como cualquier otro país” y reiteró que Washington no permitirá que Irán controle el paso marítimo.

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También afirmó que su administración no negocia el levantamiento de sanciones contra Teherán ni el desbloqueo de fondos iraníes congelados, versiones que habían surgido en reportes de prensa en los últimos días.

Además, sostuvo que Estados Unidos mantiene negociaciones con Irán, aunque aseguró que aún no está satisfecho con los términos discutidos. “No estamos satisfechos con ello, pero lo estaremos. O eso, o simplemente tendremos que terminar el trabajo”, afirmó.

PROPUESTA AL GOLFO. El magnate también vinculó un eventual acuerdo de paz con Irán a la adhesión de varios países de Oriente Medio a los Acuerdos de Abraham, impulsados durante su primer mandato para normalizar relaciones diplomáticas con Israel.

El mandatario estadounidense dijo haber presionado a Arabia Saudita, Qatar, Egipto, Jordania, Pakistán y Turquía para que se integren al mecanismo. “No estoy seguro de que debamos cerrar el acuerdo si no firman para unirse a los Acuerdos de Abraham”, declaró.

Donald Trump aseguró que planteó el tema durante conversaciones telefónicas sostenidas el pasado fin de semana con líderes y representantes de varios países de la región. “Nos gustaría que se sumaran a los Acuerdos de Abraham. Sería algo histórico si lo hicieran”, añadió.

Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que todavía existen discrepancias en el borrador inicial de las negociaciones con Irán y señaló que resolverlas podría tomar “unos días más”.

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OTRA REALIDAD. Por su parte, autoridades iraníes indicaron que el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz tendrá nuevas condiciones tras el conflicto iniciado el 28 de febrero. “Sin duda, las condiciones y la regulación de paso a través del estrecho de Ormuz ya no serán como antes. Aparecerá un procedimiento totalmente diferente”, declaró Ali Beghani Kani, subsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, durante un foro celebrado en Moscú.

El funcionario indicó que Irán y Omán mantienen conversaciones para definir mecanismos de tránsito en el estrecho estratégico y confirmó que continúan los contactos indirectos con Estados Unidos.

Según medios estatales iraníes, el supuesto memorando contempla que Teherán restablezca el tráfico marítimo comercial en un plazo de 30 días y que posteriormente ambas partes dispongan de 60 días para discutir otros asuntos, incluido el programa nuclear iraní.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, declaró que el objetivo actual de las conversaciones es “poner fin a la guerra” y aseguró que las negociaciones todavía no concluyen.

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AVANZA EN TIRO. Asimismo, Israel mantiene ataques y operaciones sobre territorio libanés bajo el argumento de contener amenazas de grupos aliados de Irán.

El Ejército israelí emitió una orden de desplazamiento forzoso contra toda la población de la ciudad sureña libanesa de Tiro, (de unos 200 mil habitantes) una de las urbes más antiguas del mundo y con ruinas que son patrimonio cultural de la UNESCO.

“Evacúen sus casas de inmediato y diríjanse al norte, más allá del río Zahrani”, declaró en un comunicado el portavoz castrense árabe, Avichay Adraee, en el que además de la ciudad de Tiro también incluyó una lista de 11 campamentos de refugiados.