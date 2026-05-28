El ébola avanza y desborda crisis en países africanos

La Organización Mundial de la Salud señaló que el brote de la rara cepa Bundibugyo del ébola es el tercero de este tipo más grande registrado hasta la fecha.

LA EPIDEMIA de ébola declarada el pasado 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo (RDC) ya dejó al menos 223 muertes sospechosas y 906 casos sospechosos, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió ayer que el brote avanza en medio del conflicto armado y la inseguridad en la región.

De acuerdo con el más reciente informe de la OMS, 105 contagios y 10 fallecimientos fueron confirmados en laboratorio en 13 zonas sanitarias de las provincias de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur. Ituri concentra 89.5 por ciento de los casos confirmados y más de 90 por ciento de los contagios y muertes sospechosos.

La OMS alertó que el seguimiento epidemiológico enfrenta severas limitaciones. Hasta ahora se han identificado dos mil 231 contactos, pero sólo 19.3 por ciento fue atendido en las 24 horas previas al corte del reporte. La agencia atribuyó esta situación a la inseguridad, las restricciones de movimiento, la movilidad ligada a comunidades mineras y la falta de más personal capacitado.

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Los primeros análisis geoespaciales detectaron corredores mineros vinculados a posibles focos de transmisión silenciosa. A ello se suman los ataques contra los centros de salud en Ituri, donde la desinformación y la resistencia comunitaria dificultan las labores del personal de salud.

11 países endurecieron sus normas de viaje

Asimismo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió un “alto al fuego inmediato” en el este congoleño para permitir el acceso seguro de brigadas médicas. Advirtió que la región enfrenta una “colisión catastrófica entre la enfermedad y el conflicto”.

A su vez, el gobierno de Estados Unidos reforzó restricciones de ingreso y controles aeroportuarios para viajeros procedentes del Congo, Uganda y Sudán del Sur. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Washington no permitirá el ingreso de casos de ébola al país y confirmó que las autoridades sanitarias trabajan para contener la crisis en territorio africano.

También está en conversaciones con Kenia para abrir un centro paraponer en cuarentena a sus ciudadanos.