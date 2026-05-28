EU expulsa a cubanos y abandona en México

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba protestan contra políticas de EU, el 22 de mayo.

La política migratoria y diplomática de Estados Unidos hacia Cuba escaló ayer con nuevas denuncias de deportaciones masivas, acusaciones de abusos contra migrantes y advertencias del gobierno cubano sobre una posible agresión militar impulsada desde Washington.

La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que la Administración del presidente Donald Trump ha deportado al menos a cuatro mil 353 cubanos a México, cifra que representa más de un tercio de los casi 13 mil migrantes de terceros países expulsados a territorio mexicano entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026.

De acuerdo con el informe, muchos de los deportados quedaron “abandonados a su suerte”, sin acceso a vivienda, atención médica ni posibilidades legales claras para regularizar su situación migratoria en México.

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El Dato: DESDE LA CAPTURA en enero pasado de Nicolás Maduro en Venezuela, Washington presiona a Cuba para que emprenda cambios económicos y políticos.

“Nos están abandonando aquí a morir. No hay ayuda, no podemos trabajar porque no tenemos papeles. No nos dan nada, nada… ¿Cómo se supone que vamos a comer, a pagar la renta?”, declaró a HRW Harold A., un cubano de 58 años expulsado hacia México.

La agrupación sostuvo que los ciudadanos cubanos son actualmente el principal grupo de migrantes no mexicanos enviados a territorio mexicano bajo un acuerdo entre ambos gobiernos que no ha sido revelado públicamente.

La ONG también acusó a autoridades estadounidenses de someter a los migrantes a “abusos” y “condiciones inhumanas” dentro de centros de detención migratoria, además de vulnerar el debido proceso al expulsarlos sin documentos, dinero o pertenencias personales.

El reporte incluyó entrevistas con 53 deportados localizados en Chiapas y Tabasco, entre ellos 41 hombres cubanos que, según la organización, habían vivido durante años o décadas en EU, principalmente en Florida, después de salir de Cuba por motivos políticos y represivos.

El Tip: El Congreso cubano sostuvo que las acciones de Estados Unidos buscan asfixiar económicamente a la isla.

La autora del informe, Alcira Silva Hava, alertó que muchos permanecen atrapados en ciudades con elevados índices de violencia y sin una vía legal duradera que les permita reconstruir sus vidas.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó confianza en que las conversaciones entre Washington y La Habana puedan derivar en “un buen resultado” para los habitantes de la isla. Durante una reunión de gabinete encabezada por Donald Trump en la Casa Blanca, Marco Rubio afirmó que su país busca estabilidad en Cuba porque un “Estado fallido” a 145 kilómetros de sus costas representa una amenaza para la seguridad nacional.

300 mil barriles de combustible se dirigían a Cuba ayer

El funcionario, de ascendencia cubana, responsabilizó al gobierno de la isla de la crisis interna y acusó al conglomerado militar Gaesa de controlar cerca del 70 por ciento de la economía sin beneficiar a la población.

En tanto, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba solicitó apoyo a organismos interparlamentarios internacionales para impedir lo que considera una posible “aventura militar” estadounidense contra la isla.