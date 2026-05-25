México y Europa cierran filas contra proteccionismo de Trump

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La modernización del acuerdo comercial ente México y la Unión Europea busca reducir su dependencia de dos grandes potencias, como son Estados Unidos y China, en medio de un contexto de crecientes tensiones geopolíticas.

Así México se posiciona como el principal socio comercial de Europa en Latinoamérica tras la firma de dicho acuerdo el pasado viernes en la ciudad de México, acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, así como el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. El resultado de ello son varios años negociando la modernización del tratado comercial.

Aunque el acuerdo político básico se alcanzó en 2018, las negociaciones técnicas y jurídicas terminaron recientemente y ahora ambas partes avanzan hacia su implementación definitiva.

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El mensaje de México y la Unión Europea es fuerte y claro. Ante la guerra arancelaria de Donald Trump, apertura total en el comercio entre ambas regiones. El punto central del tratado es que el 99 por ciento de los productos quedarán libres de aranceles.

Este acuerdo es también una respuesta el proteccionismo estadounidense, una relación de cooperación justa para el desarrollo y el beneficio de ambas regiones basado en la igualdad y el respeto mutuo.

Otro punto importante del Acuerdo Global Modernizado es la inversión que planea realizar la Unión Europea de 5 mil millones de euros en México, más de 100 mil 500 millones de pesos mexicanos.

La inversión millonaria de la UE se va a utilizar para financiar proyectos de movilidad, farmacéutica, energías limpias, redes digitales y economía circular.

Todo ello alineado con el Plan México de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum para apoyar la transición energética con proyectos tan importantes como la generación solar y le energía eólica que ya se implementa en Europa con buenos resultados.

Este acercamiento entre Europa y México es sin duda un momento histórico en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales globales, políticas proteccionistas de Estados Unidos, la necesidad de diversificar mercados y la reorganización de cadenas de suministro internacionales.

En el caso de México, la Unión Europea representa su tercer socio comercial después de Estados Unidos y China. Por otro lado, para Europa México representa uno de sus mayores socios comerciales en América Latina. De esta forma sellan una alianza que beneficia a ambas regiones con una visión a futuro.

El gobierno mexicano estima que las exportaciones a Europa podrían aumentar hasta un 50 por ciento hacia el año 2030 y queda claro que tanto México como la Unión Europea quieren reducir su dependencia de Estados Unidos y China en medio de la crisis geopolítica que ha desatado Donald Trump en todo el mundo.