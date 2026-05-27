‘Nos vamos a la guerra contra los cárteles’: Secretario de Defensa de EU

A través de la coalición de las Américas

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, afirmó este miércoles que irá a la guerra contra los cárteles de la drogas durante su intervención en la reunión de gabinete del presidente Donald Trump.

“Vamos a la guerra contra los cárteles a través de la coalición de las Américas contra los cárteles”, dijo mientras hablaba de los avances en Venezuela.

Hegseth declaró que espera que el gobierno interino de Delcy Rodríguez colabore con Estados Unidos en la misión contra los grupos criminales, ya que es una parte fundamental para asegurar el futuro energético y de seguridad nacional.

El funcionario federal no detalló cuándo, cómo o contra qué cárteles en específico emprendería acciones en esta guerra que anuncio hoy.

Durante la reunión del gabinete estaba presente Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, quien canceló su visita de esta semana a México en el marco de la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para asistir a la reunión de gabinete.

Los comentarios del secretario de Guerra se dan en medio de tensiones con el gobierno de México, a quien Trump ha presionado para permitir que tropas estadounidenses incursionen en territorio mexicano para atacar a organizaciones criminales.

Asimismo, se dan semanas después de que Trump afirmara que los cárteles del narcotráfico “gobiernan México”, días después de afirmar que si el país vecino no hace “su trabajo” para combatirlos, Washington lo hará.

“Tenemos un problema porque los cárteles gobiernan México, y nadie más. Son los cárteles, simplemente, quienes gobiernan”, dijo el republicano.

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FGR