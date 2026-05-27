¿Cuándo es el Simulacro de terremoto 2026 y qué se debe hacer?

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que este mes se llevará a cabo el primer Simulacro Nacional Multipeligro del 2026, con la finalidad de que las personas de Perú cuenten con la preparación necesaria.

En Perú el Indeci pretende que las personas conozcan qué se debe hacer en los tres momentos del simulacro, para que se puedan reducir los riesgos que pueden existir ante emergencias reales.

Con el primer Simulacro Nacional Multipeligro del 2026 de Perú se busca movilizar a las personas y recursos para poder evaluar la eficiencia y eficacia de los Planes de Operaciones de Emergencia, Planes de Contingencia, Planes de Continuidad Operativa, protocolos y procedimientos de los integrantes.

SISMATE ı Foto: X: @indeciperu

¿A qué hora se realizará el Simulacro Nacional Multipeligro 2026?

El primer Simulacro Nacional Multipeligro del 2026 se realizará el viernes 29 de mayo a las 10:00 horas, como parte de la conmemoración de los 56 años del sismo que ocurrió el 31 de mayo de 1970 en el mar frente a la ciudad Chumbote del departamento de Áncash.

Este terremoto ocasionó el desprendimiento de una cornisa de hielo del pic norte del nevado Huascarán, lo que generó un aluvión que dejó sepultada a la ciudad de Yungay en Perú.

Este simulacro de terremoto contará con tres momentos ante sismo y diversos peligros:

Momento 1: El simulacro inicia con el sonido de bocinas, campanas, silbatos, sirenas del SASPE u otro similar; este sonido representa la ocurrencia del sismo

Momento 2: Durante los dos primeros minutos, ubícate en la zona segura en caso de sismo

Momento 3: Evacúa hacia las zonas seguras externas y puntos de reunión. Recuerda llevar tu Mochila para Emergencias

En caso de una alarma de tsunami las personas se deben alejar del mar y dirigirse a las zonas seguras altas, o a los edificios que están identificados como aptos para la evacuación vertical.

😟Las emergencias no avisan. Tú, ¿estás listo para responder ante una?

😉Elige prepararte y participa del I #SimulacroNacional2026.

📆 Viernes 29 de mayo



🕒 10:00 a. m. pic.twitter.com/U5K1DUW2FD — INDECI (@indeciperu) May 25, 2026

Minutos después se recibirá una alarma ante tsunami y alud/aluvión por medio del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE), así como en las diversas sirenas de cada una de las localidades.

Se pide a las personas seguir las indicaciones y los tres momentos del simulacro para poder garantizar la participación ordenada y efectiva, así como conocer el proceso que se debe seguir ante diversos peligros reales asociados con los sismos.

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