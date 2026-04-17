Pete Hegseth cita por error pasaje de la biblia ficticio de ‘Pulp Fiction’ como si fuera real

Confundió un pasaje real con el de la cinta Pulp Fiction

En un evento que parece sacado de una película de Hollywood, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, protagonizó un bochornoso momento al intentar dar un discurso de inspiración religiosa.

Durante un servicio religioso celebrado en el Pentágono para homenajear a un cuerpo de rescate desplegado en Irán, Hegseth recitó con solemnidad lo que él creía era un pasaje del Antiguo Testamento.

La cinta clásica de Quentin Tarantino fue citada en el Pentágono ı Foto: Netflix

Sin embargo, los presentes y las redes sociales no tardaron en notar que las palabras pertenecían en realidad al personaje de Jules Winnfield, interpretado por Samuel L. Jackson, en la cinta clásica Pulp Fiction, de Quentin Tarantino.

¿Qué dijo Hegseth frente a lo que dice la Biblia?

El secretario de Defensa adaptó el monólogo del asesino a sueldo para darle un tono militar, sustituyendo “el camino del hombre recto” por “el camino del aviador derribado” y “mi nombre es el Señor” por “mi indicativo es Sandy One”.

La versión de Hegseth para el Pentágono adapta el famoso monólogo de la película Pulp Fiction.

Mientras que en el filme se menciona que el camino del hombre recto está asediado por las iniquidades de los egoístas y advierte que sabrán que su nombre es el Señor cuando desate su venganza, Hegseth ajustó el texto al contexto militar.

En su versión, sustituyó al “hombre recto” por el “aviador derribado” y cambió el nombre del Señor por su propio indicativo de vuelo, “Sandy One”, para cerrar con un “Amén”.

🚨 NO, no es un chiste



El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, recitó en el Pentágono un supuesto versículo bíblico que en realidad es falso: proviene de la película Pulp Fiction. La frase es una adaptación del famoso monólogo interpretado por Samuel L. Jackson,… pic.twitter.com/xJ1jnhyYJE — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) April 16, 2026

“El camino del aviador derribado se halla asediado por doquier por las iniquidades de los egoístas y la tiranía de los hombres malvados. Bendito sea aquel que, en nombre de la camaradería y del deber, guía a los perdidos a través del valle de la oscuridad; pues él es verdaderamente el guardián de su hermano y el que da con los niños perdidos. Y descargaré sobre ti, con gran venganza y furiosa ira, mi castigo contra aquellos que intenten capturar y destruir a mi hermano; y sabrás que mi indicativo es Sandy One cuando haga recaer mi venganza sobre ti. Amén”.

La realidad es que el texto de Tarantino es una invención literaria basada libremente en una película japonesa de artes marciales de los 70.

Según la traducción Reina-Valera, el versículo real dice simplemente: “Y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira; y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga mi venganza en ellos”.