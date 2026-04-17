Acciones de Netflix caen 10% y la salida de Hastings, cofundador, causa preocupación

Una vista de dron muestra el logo de Netflix en uno de los edificios de la empresa en el barrio Hollywood de Los Ángeles, California, EU, el 20 de enero de 2026.

Las acciones de Netflix cayeron más de un 10% en las primeras negociaciones del viernes, mientras los inversores digerían una previsión tibia y la sorprendente salida del cofundador y presidente Reed Hastings, en medio de las preocupaciones sobre el próximo motor de crecimiento del pionero del streaming.

La compañía ha ampliado su estrategia más allá de su modelo tradicional de suscripción a medida que el crecimiento se modera y la competencia se intensifica, apoyándose más en la publicidad, la programación en directo y el aumento de precios para hacer crecer los ingresos por usuario.

A principios de este año, Netflix abandonó una oferta de alto perfil para adquirir Warner Bros Discovery, saliendo de lo que podría haber sido un acuerdo transformador a cambio de una cuota de terminación de 2 mil 800 millones de dólares.

“El próximo reto de Netflix será diversificarse realmente, dejando que las suscripciones representen casi la totalidad de sus ingresos”, dijo Ross Benes, analista de EMarketer.

“El negocio publicitario está creciendo, pero no al ritmo que los marketers esperaban hace más de cuatro años, cuando se lanzó la categoría publicitaria. A medida que la empresa entra en una nueva era sin Reed Hastings, la publicidad jugará un papel más importante”.

La eventual salida de Hastings era ampliamente esperada tras su dimitencia como co-CEO en 2023, cediendo las operaciones diarias a Ted Sarandos y Greg Peters. Aun así, el anuncio llegó en un momento delicado para la empresa, según los analistas.

Con el crecimiento de suscriptores alcanzando un techo en mercados maduros, los analistas dicen que las subidas de precios podrían ayudar a compensar la desaceleración, pero no por mucho tiempo.

“Generar un mayor ingreso por usuario será la clave principal para mantener un crecimiento alto, y no creemos que la empresa tenga la capacidad de seguir subiendo los precios a los ritmos recientes cada año”, dijo Matthew Dolgin, analista de Morningstar. “Pero no ocurre en el vacío”.

Dolgin señaló que algunos beneficios publicitarios podrían provenir de que los clientes pasen de planes premium a niveles con publicidad, lo que significa que el crecimiento de los ingresos podría no ser completamente adicional.

Si las pérdidas se mantienen, se espera que más de 44 mil millones de dólares se eliminen del valor de mercado de la empresa el viernes.

Las acciones han caído más de un 18% desde principios de diciembre, cuando Netflix presentó la oferta por Warner Bros Discovery. Han recuperado alrededor de un 21% hasta el cierre del jueves, después de que el acuerdo fuera cancelado a finales de febrero.

“A pesar de unos precios más fuertes a corto plazo, la ausencia de un aumento anual de la previsión probablemente decepcionó al mercado y reduce la visibilidad de cualquier aceleración significativa hacia 2027”, dijo Parth Talsania, CEO de Equisights Research.

Netflix superó el jueves las expectativas de ingresos y beneficios del primer trimestre, pero pronostica el beneficio por acción para el trimestre actual por debajo de las estimaciones de los analistas, advirtiendo que el crecimiento de los ingresos se ralentizaría hasta su ritmo más débil en un año, según datos de LSEG.

“Los inversores entraron en los resultados con un listón alto que Netflix no logró superar del todo”, dijo Ralph Schackart, analista de William Blair. “No hubo nada que cambiara la tesis en el trimestre”.

Los analistas de Raymond James dijeron que las fuertes ganancias de la acción antes de los beneficios habían dejado poco margen para la decepción.