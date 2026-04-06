Artemis II en Netflix: ¿A qué hora ver la transmisión en vivo del sobrevuelo lunar?

La misión Artemis II hoy hará el sobrevuelo en la órbita de la Luna, lo que representa un hecho histórico, ya que se trata de una de las naves tripuladas por humanos que han logrado llegar más lejos, superará la distancia que alcanzó la Apolo 13.

Después de varios días de viaje por el espacio, los astronautas de la misión Artemis II por fin van a llegar a la órbita de la Luna este lunes 6 de abril.

El hecho histórico se transmitirá por varios canales, entre ellos el de la NASA y a través de la plataforma de Netflix.

¿A qué hora ver por Netflix a Artemis II orbitar la Luna?

De acuerdo con la información, en la plataforma de Netflix se podrá ver a la misión Artemis II orbitar la Luna a partir de las 11 am, tiempo del centro de México.

La transmisión se llama “NASA + Live”, sin embargo, como es una transmisión en vivo en colaboración de la NASA toda la emisión será en inglés.

Así ha sido el recorrido de Artemis II

La misión Artemis II es el segundo vuelo del programa Artemis de la NASA y representa la primera misión tripulada del cohete Space Launch System (SLS) y de la nave espacial Orion en el espacio profundo.

Fue lanzada el 1 de abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, la misión envió a cuatro astronautas en un viaje de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra, sin alunizaje. Esta prueba con tripulación sigue a la misión no tripulada Artemis I y busca validar sistemas críticos para futuras exploraciones lunares sostenidas y, eventualmente, misiones a Marte.

La tripulación de Artemis II está compuesta por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch de la NASA, junto con el especialista Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

Los astronautas realizarán pruebas manuales y automáticas de la nave, evaluarán sistemas de soporte vital, propulsión, navegación y habitabilidad en el entorno real del espacio profundo.

Durante la misión, Orion completó maniobras clave como la inyección translunar, abandonando la órbita terrestre por primera vez desde Apollo 17 en 1972. La nave volará alrededor del lado oculto de la Luna, alcanzando un punto máximo de aproximadamente 252.760 millas (unos 406.773 km) de la Tierra —superando el récord de Apollo 13— y pasando a unos 4.070 millas (6.550 km) de la superficie lunar.

La tripulación realizará observaciones científicas de la Luna, estudios de salud humana y demostraciones de operaciones de proximidad, todo mientras prueba el rendimiento de Orion en condiciones de reentrada a alta velocidad.

Los objetivos principales de Artemis II incluyen confirmar que los sistemas de Orion funcionan correctamente con humanos a bordo, validar procedimientos de misión y recopilar datos para Artemis III, que planea el primer alunizaje de la era Artemis, el cual está previsto para 2028.

La misión también avanza en la colaboración internacional, con contribuciones europeas al módulo de servicio de Orion y la participación canadiense. Al final del viaje, Orion reentrará en la atmósfera terrestre a unas 30 veces la velocidad del sonido y amerizará en el océano Pacífico frente a San Diego.